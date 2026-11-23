La începutul lunii decembrie, renumitul dramaturg și poet Matei Vișniec va fi din nou prezent la Suceava, unde va susține un atelier de lectură expresivă pentru copii.

”Cum să citim poezie cu voce tare” se numește atelierul pentru copii care va fi susținut luni, 7 decembrie, de la ora 11.00, în sala de spectacole a teatrului sucevean, care îi poartă numele.

” Vocea umană este un instrument miraculos, capabil de sute de inflexiuni şi nuanţe… Un instrument care merită exersat pentru a ne cunoaşte mai bine pe noi înşine, iar lectura oferă un prilej special în acest sens. A citi cu voce tare, mai ales în faţa unui public, de la orice vârstă, înseamnă a crea pasarele emoţionale şi cognitive, a învăţa să iubeşti cuvintele şi să te foloseşti de ele pentru a ajunge la inima celorlalţi.

Lectura este în general o fereastră spre cunoaştere şi spre forjarea spiritului critic. A citi cu voce tare înseamnă însă autocunoaştere, precum şi o depăşire a multor limite sau temeri… Când înveţi să transmiţi altora cuvinte şi poveşti, idei şi emoţii, construieşti de fapt cele mai frumoase şi intense forme de socializare”, a spus Matei Vișniec, care a transmis că așteaptă cu nerăbdare să revină acasă și să fie prezent alături de tinerii cititori.