Atelier biblic la Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava – „Sfânta Scriptură, temelie a educației și a culturii creștine”

„Sfânta Scriptură sau Biblia nu este doar o mărturie fundamentală a credinței, ci și un izvor de înțelepciune care a inspirat, de-a lungul veacurilor, educația, cultura și viața spirituală a popoarelor creștine” – acesta a fost unul dintre mesajele pe care organizatorii primei ediții a Atelierului biblic „Sfânta Scriptură, temelie a educației și a culturii creștine” au dorit să le sădească în inimile tinerilor participanți. Evenimentul s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, vineri, 13 noiembrie, de Ziua Bibliei, când Biserica Ortodoxă îl pomenește pe cel mai mare exeget al Sfintei Scripturi, Sfântul Ioan Gură de Aur.

Organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectoarele Educațional-Teologic (Învățământ), Cultural și Media și Comunicare, manifestarea dedicată elevilor seminariști a avut loc în Sala „Vladimir de Repta” a Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava.

În deschiderea întâlnirii, ipodiaconul Alexandru Prelipcean, consilier eparhial al Sectorului Educațional-Teologic, a vorbit despre legătura dintre Sfânta Scriptură și personalitatea Sfântului Ioan Gură de Aur, pornind de la imaginea Bibliei ca scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu către om. Acesta le-a adresat tinerilor îndemnul de a nu se limita la simpla lectură a textului scripturistic, ci de a primi și păstra în inimă învățăturile acestuia.

„Astăzi este Ziua Bibliei, o zi dedicată în mod special cărții cărților, cea mai tradusă carte din lume. Iar pe de altă parte, această zi coincide în mod direct cu sărbătoarea cinstirii Sfântului Ioan Hristostom sau Ioan Gură de Aur, cel care este considerat cel mai prolific autor de comentarii și omilii la cărțile Sfintei Scripturi. (…) M-am gândit la Omilia a doua din cartea Facerii, unde Sfântul Ioan Gură de Aur amintește într-un mod foarte direct și tranșant o definiție a Sfintei Scripturi, spunându-ne că Sfânta Scriptură este scrisoarea de dragoste pe care Dumnezeu o acordă omului. Ținând cont de această scrisoare de dragoste și gândindu-mă de ce noi ca teologi și oamenii secolului XXI nu mai citesc Sfânta Scriptură, ci o răsfoim doar atunci când avem nevoie de o argumentare biblică sau de o pregătire vizavi de predica de duminică, răspunsul îl găsim tot la Sfântul Ioan Gură de Aur. El continuă și spune că, fiind o scrisoare de dragoste, un tânăr nu citește scrisoarea primită de la iubita sa în fiecare zi de dimineață până seară pentru că s-ar plictisi și atunci nu ar mai găsi niciodată acea bucurie a comuniunii și a întâlnirii.”

Întâlnirea a continuat cu două ateliere practice dedicate aprofundării unor texte și teme din Vechiul și Noul Testament. Primul, intitulat „Câteva (ne)lămuriri biblice”, a fost susținut de pr. prof. dr. Adrian Duțuc, cadru didactic al Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei”. În cadrul prezentării, părintele profesor a adus în atenția elevilor o serie de pasaje scripturistice care, la prima vedere, pot părea contradictorii sau pot da naștere unor interpretări greșite, oferind explicații și tâlcuiri menite să faciliteze înțelegerea corectă a textului biblic.

Cel de-al doilea atelier, „Cuvântul lui Dumnezeu – viu și lucrător: din paginile Scripturii în adâncul sufletului”, a fost susținut de arhid. prof. dr. Bogdan Mihai Hrișcă, directorul Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei”. Sfinția sa a evocat personalitatea Sfântului Ioan Gură de Aur, evidențiind dragostea marelui ierarh față de Cuvântul lui Dumnezeu și actualitatea învățăturilor scripturistice, care continuă să lumineze și să călăuzească viața credincioșilor.

Dincolo de aprofundarea unor teme din Vechiul și Noul Testament, cele două ateliere au evidențiat importanța asumării învățăturilor Sfintei Scripturi în viața de zi cu zi, precum și rolul acestora în formarea duhovnicească și morală a tinerilor. După cum au evidențiat organizatorii, „În același timp, valorile evanghelice ale iubirii, dreptății, iertării și solidarității oferă repere esențiale pentru formarea caracterului și pentru conviețuirea în societate. Din această perspectivă, lectura și aprofundarea textelor biblice devin astfel o lucrare personală, dar și comunitară, prin care credința este înțeleasă, împărtășită și transpusă în viața de zi cu zi.”

În încheierea manifestării, organizatorii au adresat mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântarea și susținerea acordate desfășurării evenimentului, precum și tuturor celor care au contribuit la buna organizare a acestuia.

Irina Ursachi