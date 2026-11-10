Astăzi se reia circulația fără restricții la Dornești, după ceea ce CFR numește ”incidentul” de sâmbătă

Regionala CFR Infrastructură Iași a anunțat că intervențiile din stația de la Dornești, în urma gravului incident de sâmbătă, se apropie de finalizare.

Subliniem formula de ”incident” folosită cei de la CFR, deși ce s-a întâmplat sâmbătă la Dornești a fost un eveniment grav, cu pagube mari, care se putea transforma ușor într-o nenorocire.

Astfel, luni seară echipele de intervenție au finalizat operațiunile de ridicare și îndepărtare a vagoanelor și locomotivei avariate, iar linia 2, cu ecartament normal, a fost redeschisă circulației feroviare, după parcurgerea ultimei etape, de efectuare a verificărilor necesare.

Marți continuă operațiunile de curățare și eliberare completă a zonei afectate, prin încărcarea și evacuarea componentelor rămase de la locomotiva grav avariată și de la vagoanele distruse, inclusiv osii și alte piese metalice aflate sub cerealele împrăștiate.

Tot astăzi se mai lucrează la strângerea și reîncărcarea cantității de cereale rămase în zona incidentului.

Conform comunicatului oficial, circulația feroviară se desfășoară pe patru linii din stația Dornești: Liniile 1 și 2, cu ecartament normal (1.435 mm), Liniile 6 și 7, cu ecartament larg (1.520 mm).

Finalizarea intervențiilor și redeschiderea completă a circulației feroviare, în condiții normale de siguranță, sunt estimate pentru ziua de astăzi, în jurul orei 17:00, în funcție de evoluția lucrărilor și de verificările efectuate în teren.

De subliniat că aici este vorba de liniile pentru traficul de marfă, circulația trenurilor de călători nefiind afectată.

19 vagoane au rulat necontrolat de la Vicșani la Dornești

Nu mai puțin de 19 vagoane încărcate cu cereale, care aparțin unei firme a unui cetățean ucrainean, au fost scăpate de sub control din Stația CF Vicșani sâmbătă, la orele prânzului.

După ce au parcurs circa 7 kilometri, au lovit puternic prima locomotivă (din cele două) a unei garnituri care staționa în Gara Dornești și care tracta vagoane cisternă încărcate cu motorină.

În urma impactului, primul vagon cu cereale a fost distrus în totalitate, iar prima locomotivă a garniturii GFR a suferit avarii serioase, fiind distrusă și ea în mare parte.

Alte două vagoane cu cereale au deraiat, precum și două vagoane cisternă care se aflau pe o linie învecinată și care nu erau încărcate cu motorină.

Din informațiile noastre, manevrele efectuate la Vișcani au fost scăpate de sub control, iar în felul acesta vagoanele au plecat spre Dornești, mișcare favorizată și de declivitate.

Din fericire, un angajat al firmei ar fi reușit să urce într-unul din vagoane și a acționat frâna manuală, iar în felul acesta viteza convoiului a fost mică, fiind timp pentru a se da alarma la Dornești și fiind evitată astfel o nenorocire în adevăratul sens al cuvântului.