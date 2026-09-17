Ăsta sau ăla, aşa sau altfel!

Ceea ce se întâmplă în această ediţie de campionat cu FCSB este îngrijorător nu doar pentru patronul şi ceilalţi oficiali ai clubului, dar în egală măsură şi pentru întreaga suflare fotbalistică românească. În fond, este vorba de echipa care ne-a adus cel mai important trofeu din lume la nivel de club exact acum 40 de ani. Şi vă rog frumos să nu-mi povestiţi că e „altă echipă”, că Steaua psihopatului ăluia e deţinătoarea nu ştiu căror trofee şi a nu ştiu cărui palmares, că mă apucă pandaliile. Steaua din ’86 e FCSB de azi, punct. Restul sunt mânărelile unor nesătui, ale unor frustrați şi ale unor psihopaţi care nereuşind să-i dea un tun lui Becali, au reuşit prin lanţuri de complicităţi să-l deposedeze de… ptiu!, palmares!

Cum? Aţi mai auzit dv pe undeva, pe Terra sau în restul Căii Lactee, ca unul care n-a avut vreo treabă cu sportul să devină peste noapte campion naţional cu repetiţie, ba şi campion continental!? Rămas cu ce s-au îndurat nişte generali să-i mai lase, în complicitate cu nişte judecători tot vânduţi, Gheorghe Becali a încercat să-şi găsească un fel de consolare prin implicarea, tot dincolo de limitele cunoscute pe lume, în viaţa echipei, devenind nu doar acţionar, ci şi antrenor, impresar/agent, psiholog, sfătuitor, la nevoie doctor (pe partea sufletească), duhovnic şi încă multe altele.

Pentru a-şi curăţa terenul pe partea de tactică, şi-a angajat antrenori muţi, foarte fericiţi cu banii încasaţi. Nici măcar din jenă nu a ascuns că el face tactica şi schimbările, de ani buni (de fapt răi şi tot mai răi!), ăia angajaţi oficial ca antrenori neştiind să spună nici de ce l-au schimbat pe ăla cu ălălalt, din moment ce fusese ordin telefonic.

Anul acesta, prăpăd: din 12 puncte posibile, FCSB a obţinut 1 (unul!), iar amărâtul ăla mut de pe bancă habar n-are cum l-a obţinut şi pe ăsta. Aşa că şi-a făcut deja bagajele. În concluzie, pleacă ăsta, vine ăla (nu contează care, tot un mut!), iar dacă jocul nu a funcţionat aşa, sigur că echipa va juca altfel. Cum? Numai dl Nea Gigi ştie.