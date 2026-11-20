Comunitatea tipografică din România este în doliu după dispariția fulgerătoare a Luminiței Dominte, directoarea Tipografiei Mușatinii din Suceava și membră a Asociației Tipografice „Transilvania” (ATT).

Aceasta s-a stins din viață miercuri, 18 noiembrie, la vârsta de 57 de ani, lăsând în urmă tristețe și regret în rândul colegilor, colaboratorilor și tuturor celor care au cunoscut-o.

„Întreaga comunitate tipografică din ATT și din România este profund îndurerată la aflarea veștii dispariției tragice din viață a colegei noastre, Luminița Dominte.

Toți cei cu care a colaborat o știu pe Luminița Dominte ca pe un om vertical, de caracter și principial, corect și obiectiv. La ATT am întâlnit-o întotdeauna alături de familia sa.

Despre Luminita și soțul Eugen, cu toții putem spune că sunt doi intelectuali rasați, care au crescut doi copii excepționali la învățătură, asemenea părinților lor.

Luminița Dominte rămâne în amintirea noastră ca un om de mare bun simț, un profesionist de necontestat și un om între oameni! Suntem alături de familia îndurerată, pe care o rugăm frumos să primească sincerele noastre condoleanțe!”, transmite ATT.

Trupul neînsuflețit este depus în capela cimitirului Pacea vechi, iar înmormântarea este programată pentru duminică, 22 noiembrie.