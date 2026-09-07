Asociația Teona Ariana Suceava a organizat prima tabără din regiunea Moldovei dedicată copiilor aflați în remisiune după cancer

Asociația Teona Ariana Suceava a organizat, în perioada 31 august – 4 septembrie 2026, la Pensiunea „La Brazi” din Vama, a 32-a tabără „Respiro. Împreună”. Este vorba de prima tabără din regiunea Moldovei dedicată copiilor aflați în remisiune după cancer și familiilor lor.

Reprezentanții asociației au explicat cum au construit programul acestei tabere, pornind de la o idee: „când un copil trece prin cancer, întreaga familie trece prin cancer. Iar după tratament, și familia are nevoie de timp pentru a-și regăsi ritmul, încrederea și viața de zi cu zi”.

În „Respiro”, sprijinul nu a avut o singură formă: medical, psihologic, fizic, spiritual sau pur și simplu uman. Toate au făcut parte din același „Împreună”.

„Respiro. Împreună” este despre familie, spun organizatorii. Despre copilul care poate fi din nou copil, despre mama și tata care își permit să se bucure, despre fratele și sora care contează la fel de mult. Boala nu a mai fost centrul tuturor lucrurilor. Au rămas timpul petrecut împreună, joaca, liniștea, apropierea și bucuria de a se regăsi ca familie.

Medici, psihologi, kinetoterapeuți, animatori, formatori, voluntari și bucătari au avut grijă, fiecare în felul său, ca familiile care au ajuns în tabără la Vama să se simtă bine, în siguranță și primite cu căldură pe parcursul celor cinci zile.

„Ne-am dorit ca fiecare membru al familiei să aibă locul lui. Părinții nu au venit doar pentru a însoți copiii, ci și pentru a avea timp pentru ei: să vorbească, să întrebe, să se odihnească și să întâlnească alți părinți care înțeleg aceeași experiență. Iar frații și surorile au fost parte din tabără cu adevărat, nu în plan secund, ci în jocuri, activități, prietenii și momente gândite și pentru ei”, transmit organizatorii.

Agenda familiilor a însemnat înot, dans, desene, tiroliană, plimbări, râsete și prietenii noi. Au mers împreună la Mănăstirea Voroneț, iar cu sprijinul Ariniș Park SRL, copiii și părinții s-au bucurat de roata panoramică și carusel.

Activități diverse

Alina-Maria Iacoboaea și Dorina Cocari au umplut zilele de jocuri și provocări creative. Echipa Bucovina Dance Studio – Antonia Podoleanu, Maria-Adelina Negru, Ruxandra-Ioana Cozmei și Carla Eleni Pînzariu – a adus muzică, dans și veselie în program. Fizio/Kinetoterapeuti Alexandra Agache și Manuela Ungureanu au transformat mișcarea și timpul petrecut la piscină în activități de care copiii si parintii s-au bucurat firesc, fără sentimentul unei „ședințe de recuperare. Mihaela Sfichi, voluntar și nutriționist, a fost prezentă în activitățile taberei cu atenție și implicare, Biatrice Tcaci a transformat momentele taberei în imagini si postari care spun singure povestea acestor cinci zile, iar Ariana Costiuc a dezvoltat proiectul Respiro și parteneriatele care l-au susținut.

Medici, psihologi, preot

În tabăra „Respiro. Împreună”, au fost prezenți și medici, care au venit fără halat, și psihologi, care au ieșit din cabinetele lor pentru a le oferi copiilor de la Vama un sprijin.

Dr. Natalia Gherasim Morogai, dr. Cristina Brechler și dr. Roxana Axinte au fost prezente într-un cadru în care întâlnirea cu medicul nu începea cu o fișă și nu se termina după câteva minute. A existat timp pentru întrebări, explicații și conversații pe care părinții nu reușesc întotdeauna să le poarte în spital.

Cu psihologul Anamaria Pasat, din partea ParentEase, și psihologii Violeta Șaramet și Mariana Onu, implicate voluntar prin COPSI Suceava, discuțiile au pornit de la experiențele reale ale părinților: frica de recidivă, oboseala acumulată, relația dintre frați, schimbările din familie, dar și întrebarea simplă și dificilă: „Cum mergem mai departe de aici?”

Preotul Claudiu Vasile Mera a fost prezent pentru cei care au dorit să vorbească despre credință, ajutor, sens și lucrurile pentru care nu există întotdeauna un răspuns imediat.

O tabără construită din foarte multe contribuții

„Respiro. Împreună” este cea de-a 32-a tabără a Asociației Teona Ariana Suceava și prima în care a construit programul pornind de la o idee: „când un copil trece prin cancer, întreaga familie trece prin cancer. Iar când începe revenirea, întreaga familie are nevoie să se transforme”.

O astfel de tabără se construiește din foarte multe contribuții, iar Asociația Teona Ariana Suceava transmite mulțumiri tuturor celor care au contribuit la organizarea acestei tabere: sponsori: Consiliul Județean Suceava, Destine Broker de Asigurare, DEM Consulting, Rocast Nord, Tudia, YuliDey Spedition, Farmacia Oana Maria, Cofetăria SCALA și Ariniș Park SRL; „Aceștia nu au susținut doar un program de cinci zile. Au făcut posibil ca 12 familii să plece de acasă fără grija costurilor și să găsească la Vama cazare, masă, activități și oameni pregătiți să se ocupe de ele; mulțumiri Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Medicină și Științe Biologice, Colegiului Psihologilor din România – Filiala Suceava, ParentEase și DGASPC Suceava, Asociația SOS Surâs, pentru oamenii și competențele aduse în proiect; mulțumiri Asociației Bucovina Civică, prin Andrei Bacoș și Vasile Bolohan, pentru ghiozdanele pregătite copiilor pentru școală; mulțumiri Pensiunii „La Brazi” pentru gustul meselor pregătite cu grijă, pentru frumusețea locului și pentru oamenii care au pus suflet în fiecare detaliu și ne-au făcut să ne simțim cu adevărat bineveniți, mulțumiri mass-mediei pentru promovare.

„Împreună suntem mai puternici decât cancerul”

Coordonarea taberei a fost asigurată excelent de Eudochia Pîțu, iar Cristi Costiuc, președintele Asociației Teona Ariana Suceava, a urmărit organizarea și desfășurarea taberei alături de echipă.

În jurul familiilor au fost medici, psihologi, kinetoterapeuți, animatori, formatori, voluntari, bucătari și media, oameni care nu apar neapărat în fotografii, dar fără de care zilele acestea nu ar fi arătat la fel.

„Pentru cinci zile, fiecare a preluat câte puțin din ceea ce, acasă, cade aproape întotdeauna pe umerii părinților. Iar familia a putut face ceva foarte simplu: să fie familie. Împreună suntem mai puternici decât cancerul. Nimic fără Dumnezeu”, a transmis echipa Asociației Teona Ariana.

Pentru ca „Respiro. Împreună” să poată continua, „ne poți susține prin donații și sponsorizări. Fiecare sprijin ne ajută să fim în continuare alături de copii și familiile lor”:

Cont LEI (RON): RO16 RNCB 0234 1852 3366 0001

Cont EURO (EUR): RO30 BACS 0000 0002 0021 0940 3002.