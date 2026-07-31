Asociația EUROACTIV sprijină participarea a aproximativ 40 de copii și tineri ai Bucovinei la Festivalul Internațional de Folclor „Kostoski” Ohrid, Macedonia de Nord

Asociația de Ajutorare a Copiilor și Tinerilor Dotați, Talentați și din Sistemul de Protecție a Copilului aflat în dificultate „EUROACTIV” Suceava are bucuria de a sprijini participarea unui grup de aproximativ 40 de elevi, membri ai Ansamblului Folcloric „Gelu Constantinescu”, la prestigiosul Festival Internațional de Folclor „Kostoski”, care se va desfășura în perioada 4–9 august 2026, în orașul Ohrid, Macedonia de Nord.

Înaintea plecării, membrii delegației au efectuat o vizită oficială la Consiliul Județean Suceava, unde au fost primiți de domnul Nicolae Robu, vicepreședinte al instituției. Acesta le-a adresat un mesaj de încurajare și le-a urat mult succes în misiunea de a reprezenta cu cinste județul Suceava, Bucovina și România pe scena internațională.

Participarea delegației este posibilă prin proiectul implementat de Asociația EUROACTIV Suceava, finanțat de Consiliul Județean Suceava, în baza Legii nr. 350/2005, cu suma de 15.000 de lei. Proiectul se numără printre cele 72 de proiecte culturale și sportive finanțate în anul 2026 de administrația județeană, în cadrul celei mai ample sesiuni de finanțări nerambursabile organizate până în prezent.

Realizarea acestui demers este posibilă datorită implicării unor parteneri și susținători importanți. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților s-a alăturat inițiativei prin acordarea unei cofinanțări destinate acoperirii unei părți din cheltuielile de organizare a deplasării Ansamblului Folcloric „Gelu Constantinescu” în Macedonia de Nord.

Totodată, adresăm sincere mulțumiri Centrului Cultural „Bucovina”, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava, pentru sprijinul acordat prin asigurarea cheltuielilor de transport, contribuție esențială pentru desfășurarea în bune condiții a acestui proiect cultural și educațional.

Un sprijin deosebit este oferit și de SC KALMAN Distribution SRL, care contribuie prin furnizarea de dulciuri, produse alimentare și apă pentru întreaga perioadă a deplasării, asigurând astfel condiții optime pentru participanți.

Asociația EUROACTIV sprijină participarea a aproximativ 40 de copii și tineri ai Bucovinei la Festivalul Internațional de Folclor „Kostoski” Ohrid, Macedonia de Nord

De asemenea, mulțumim sponsorilor care au contribuit la buna organizare a proiectului:

Daniel Rîpan – organizator HitFest Bucovina, Farmacia Oana Maria, Bucovina Print, doamnei Geta Apopei, reprezentanta Tipografiei Marvel, BelPan Suceava.

Un aport important la succesul acestui proiect îl are și Universitatea din București, care a oferit gratuit cazarea pentru întreaga delegație a Asociației „EUROACTIV”, gest ce a redus considerabil costurile deplasării și a făcut posibilă participarea unui număr atât de mare de copii și tineri.

Pentru mulți dintre acești copii și tineri, dansul popular a devenit, prin talent, muncă și perseverență, mai mult decât o activitate artistică – a devenit o pasiune și un mod de a-și afirma identitatea. Participarea la un festival internațional reprezintă pentru ei o oportunitate de a-și demonstra valoarea artistică, de a cunoaște alte culturi și de a-și dezvolta încrederea în propriile forțe, spiritul de echipă și respectul față de tradițiile românești.

Asociația EUROACTIV consideră că investiția în copii și tineri este cea mai valoroasă investiție în viitorul comunității. Prin acest proiect ne propunem să promovăm patrimoniul cultural al Bucovinei și al României peste hotare, oferindu-le tinerilor artiști șansa de a deveni adevărați ambasadori ai tradițiilor, valorilor și identității noastre naționale.

Mulțumim tuturor instituțiilor, sponsorilor și partenerilor care au făcut posibilă această participare și le dorim tuturor membrilor delegației mult succes, inspirație și rezultate deosebite. Suntem convinși că vor reprezenta cu onoare județul Suceava, Bucovina și România la Festivalul Internațional de Folclor „Kostoski” – Ohrid 2026, promovând frumusețea portului popular, autenticitatea tradițiilor și valorile culturale românești în fața participanților din întreaga lume.

(Asociația EUROACTIV)