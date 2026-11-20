În spiritul solidarității și al iubirii față de aproapele, Asociația „Aripi pe Pământ” se alătură campaniei umanitare „Un Crăciun pentru fiecare”, organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, contribuind cu suma de 15.000 de lei.

Campania își propune să aducă bucuria sărbătorilor de iarnă în casele celor aflați în dificultate, având două obiective importante: îmbrăcarea a 600 de copii proveniți din familii defavorizate și oferirea de pachete cu alimente pentru 600 de bătrâni singuri.

Dincolo de cifre, această inițiativă înseamnă 1.200 de suflete care vor simți că nu sunt uitate. Pentru copii, hainele noi vor aduce bucurie și încredere, iar pentru vârstnicii singuri, alimentele oferite vor reprezenta nu doar un sprijin material, ci și un semn de grijă, prețuire și apropiere sufletească.

Prin donația de 15.000 de lei, Asociația „Aripi pe Pământ” își reafirmă angajamentul de a sprijini comunitatea și de a transforma solidaritatea în fapte concrete.

Participarea la această campanie evidențiază, totodată, importanța colaborării dintre Biserică și societatea civilă, demonstrând că, prin eforturi comune, putem aduce lumină și speranță în viețile celor mai vulnerabili dintre noi.

Crăciunul este sărbătoarea iubirii și a dăruirii, iar adevărata sa frumusețe se descoperă atunci când bucuria noastră devine și bucuria celorlalți.

Prin acest gest, Asociația „Aripi pe Pământ” transmite un mesaj simplu, dar profund: nimeni nu trebuie să fie uitat de Crăciun!

Puteți suține acest proiect caritabil prin donații directe în conturile:

RON : RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Detalii: CRĂCIUN

Nume beneficiar: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Pr. Andrei Mocanu