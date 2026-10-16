Asistentă medicală trimisă la pușcărie pentru trafic de morfină și alte medicamente cu regim special

O femeie din Șcheia, trimisă în judecată de procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, pentru că, în timp ce lucra ca asistentă la Bethesda, a sustras de la locul de muncă substanțe stupefiante și psihoactive, a fost condamnată definitiv la pedeapsa de 3 ani și 4 luni de închisoare.

Inculpata a sperat la o pedeapsă mai blândă, la Curtea de Apel Suceava, care însă a menținut sentința Tribunalului Suceava, care a devenit definitivă.

Corina Ciubotariu a fost pusă sub acuzare pentru fapte tocmai din 2019. Atunci, în calitate de angajată la clinica respectivă, ar fi sustras morfină, diazepam, fenobarbital și tramadol.

La vremea respectivă au avut loc și percheziții la domiciliul femeii. Printre altele, la domiciliul acesteia s-au găsit 11 fiole de morfină, drog de mare risc, cu regim foarte special, folosit și pentru ameliorarea durerilor oamenilor grav bolnavi.

La domiciliul acesteia s-au găsit și fiolele de diazepam, fenobarbital și tramadol.

Femeia deținea substanțele acasă, iar din cercetări și audieri a rezultat că le aduna în scop de trafic, punându-le la dispoziție celor care aveau nevoie.

Astfel, deși nu a fost vorba de cantități neapărat foarte mari, fapta a fost încadrată la trafic de droguri de mare risc, unde pedepsele sunt mari.

Prin prisma postului, în cadrul clinicii, femeia avea acces la medicamente și substanțe cu regim special, fapt care a rezultat fără dubiu pe parcursul anchetei.

Restul personalului și conducerea clinicii nu au avut cunoștință de cele petrecute, colaborând cu organele de anchetă. SC Bethesda SRL Suceava a fost parte vătămată în dosarul de la Tribunalul Suceava.

Deși acuzațiile de furt și efectuarea fără drept de operațiuni cu produse, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, s-au prescris, femeia a fost condamnată la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc, cu executare în regim de detenție.