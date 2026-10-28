ASFOR, în delegația CAIR la Guvern: resursele României trebuie prelucrate în țară

Pactul pentru Producția din România a fost prezentat Guvernului de către delegația Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR), sub mesajul „Producem, procesăm, reinvestim în România”. La întrunirea cu reprezentanții mediului de afaceri, Asociația Forestierilor din România (ASFOR) a fost reprezentată de către dr. ing. ec. Ciprian Dumitru Muscă, președinte al asociației și vicepreședinte CAIR pentru sectorul forestier.

Pactul propune măsuri pentru producția internă, procesarea resurselor în țară, reinvestirea profitului, reducerea costurilor energetice, rambursarea mai rapidă a TVA, predictibilitate fiscală și concurență loială. Întâlnirea a fost prima acțiune publică a CAIR după recunoașterea reprezentativității patronale la nivel național.

Trei principii pentru toate sectoarele Confederației

În intervenția sa, Ciprian Muscă, vicepreședinte CAIR, a subliniat că domeniile strategice, precum sănătatea, educația și apărarea, sunt finanțate de economia reală: industria, agricultura, pădurea, energia și construcțiile.

„Problema României nu este lipsa resurselor. Avem oțel, avem cereale, avem lemn, avem energie. Problema este că exportăm materie primă și importăm produs finit. Și odată cu el exportăm locuri de muncă, taxe și viitor”, spune Ciprian Dumitru Muscă.

În numele confederației, au fost propuse trei principii:

Prelucrare în țară: orice leu public, din achiziții sau fonduri europene, să sprijine valoarea adăugată creată în România.

orice leu public, din achiziții sau fonduri europene, să sprijine valoarea adăugată creată în România. Costuri competitive: energie, combustibil și finanțare la niveluri comparabile cu ale statelor vecine.

energie, combustibil și finanțare la niveluri comparabile cu ale statelor vecine. Pregătirea anului 2028: noul cadru financiar european și noua Politică Agricolă Comună se negociază acum.

Pactul pentru Producția din România, prezentat Guvernului de către delegația Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR), din care face parte și ASFOR

Lemnul românesc în școlile construite din bani publici

Ca exemplu din sectorul forestier, președintele ASFOR a propus folosirea lemnului românesc în școlile și grădinițele construite din fonduri publice. Lemnul este trasabil prin SUMAL, stochează carbon, creează locuri de muncă în zonele rurale și păstrează valoarea în țară. A fost semnalat și potențialul serviciilor de mediu oferite de pădure, pe care Uniunea Europeană le remunerează.

În acest sens, președintele ASFOR a propus înființarea unui grup de lucru Guvern – Confederație, încă din acest an, pentru pregătirea poziției României pentru 2028.

Potrivit datelor prezentate la întâlnire, sectorul forestier contribuie cu aproximativ 3,5% la PIB, iar produsele sale ajung pe piețe europene și internaționale. CAIR a atras atenția și asupra plății lucrărilor deja executate prin PNRR și asupra unui buget pentru 2027 care să ofere predictibilitate. La finalul întrevederii, reprezentanții Guvernului au anunțat continuarea dialogului cu mediul de afaceri.

Asociația Forestierilor din România reprezintă operatori economici din sectorul forestier și al prelucrării lemnului. ASFOR este membră a Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR), structură patronală reprezentativă la nivel național.