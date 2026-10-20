Administrație

Asfalt nou pe drumul național care face legătura între Voitinel și Vicovu de Jos

Asfalt nou pe drumul național care face legătura între Voitinel și Vicovu de Jos
Asfalt nou pe drumul național care face legătura între Voitinel și Vicovu de Jos

Șeful administrației județene, Gheorghe Șoldan, a declarat că în cursul zilei de marți se finalizează lucrările de asfaltare pe DN 2E, între comunele Voitinel și Vicovu de Jos, pe un tronson de aproximativ doi kilometri. Gheorghe Șoldan a precizat că pe această porțiune nu a mai fost turnat un covor asfaltic nou de peste un deceniu.

„Am discutat cu reprezentanții DRDP Iași despre necesitatea intervenției pe acest drum și le mulțumesc că au răspuns solicitării”, a spus Șoldan. El a precizat că în aproximativ două săptămâni au fost reparate porțiunile degradate ale drumului și a fost adus carosabilul la nivel, apoi s-a turnat noul covor asfaltic.

„Când vremea va permite, asfaltarea va continua și pe tronsonul dintre Solca și Marginea”, a transmis președintele Consiliului Județean Suceava.

Asfalt nou pe drumul național care face legătura între Voitinel și Vicovu de Jos
Asfalt nou pe drumul național care face legătura între Voitinel și Vicovu de Jos

Recomandări

Gheorghe Șoldan, mulțumit de ritmul alert în care se asfaltează drumul Ilișești – Ciprian Porumbescu – Drăgoiești

Actualitate

Gheorghe Șoldan, mulțumit de ritmul alert în care se asfaltează drumul Ilișești – Ciprian Porumbescu – Drăgoiești

Actualitate

Gheorghe Șoldan, mulțumit de ritmul alert în care se asfaltează drumul Ilișești – Ciprian Porumbescu – Drăgoiești

Gheorghe Șoldan, mulțumit de ritmul alert în care se asfaltează drumul Ilișești – Ciprian Porumbescu – Drăgoiești
Consiliul Județean Suceava a lansat licitația pentru modernizarea a peste 3 kilometri de drum în comuna Fântânele

Administrație

Consiliul Județean Suceava a lansat licitația pentru modernizarea a peste 3 kilometri de drum în comuna Fântânele

Administrație

Consiliul Județean Suceava a lansat licitația pentru modernizarea a peste 3 kilometri de drum în comuna Fântânele

Consiliul Județean Suceava a lansat licitația pentru modernizarea a peste 3 kilometri de drum în comuna Fântânele
Consiliul Județean scoate la licitație un nou tronson de drum pentru modernizare, între Cotu Băii și Baia

Administrație

Consiliul Județean scoate la licitație un nou tronson de drum pentru modernizare, între Cotu Băii și Baia

Administrație

Consiliul Județean scoate la licitație un nou tronson de drum pentru modernizare, între Cotu Băii și Baia

Consiliul Județean scoate la licitație un nou tronson de drum pentru modernizare, între Cotu Băii și Baia
Șoldan anunță începerea asfaltării drumului de pământ care face legătura între Zamostea și județul Botoșani

Administrație

Șoldan anunță începerea asfaltării drumului de pământ care face legătura între Zamostea și județul Botoșani

Administrație

Șoldan anunță începerea asfaltării drumului de pământ care face legătura între Zamostea și județul Botoșani

Șoldan anunță începerea asfaltării drumului de pământ care face legătura între Zamostea și județul Botoșani