Asfalt nou pe drumul național care face legătura între Voitinel și Vicovu de Jos

Șeful administrației județene, Gheorghe Șoldan, a declarat că în cursul zilei de marți se finalizează lucrările de asfaltare pe DN 2E, între comunele Voitinel și Vicovu de Jos, pe un tronson de aproximativ doi kilometri. Gheorghe Șoldan a precizat că pe această porțiune nu a mai fost turnat un covor asfaltic nou de peste un deceniu.

„Am discutat cu reprezentanții DRDP Iași despre necesitatea intervenției pe acest drum și le mulțumesc că au răspuns solicitării”, a spus Șoldan. El a precizat că în aproximativ două săptămâni au fost reparate porțiunile degradate ale drumului și a fost adus carosabilul la nivel, apoi s-a turnat noul covor asfaltic.

„Când vremea va permite, asfaltarea va continua și pe tronsonul dintre Solca și Marginea”, a transmis președintele Consiliului Județean Suceava.