Administrație

Așa ar putea să arate viitorul stadion de 15.000 de locuri pe care CJ Suceava vrea să-l construiască la Șcheia

Așa ar putea să arate viitorul stadion de 15.000 de locuri pe care CJ Suceava vrea să-l construiască la Șcheia
Așa ar putea să arate viitorul stadion de 15.000 de locuri pe care CJ Suceava vrea să-l construiască la Șcheia

Conducerea Consiliului Județean Suceava a primit primele propuneri pentru proiectul viitorului stadion cu 15.000 de locuri pe care această instituție intenționează să-l construiască în comuna Șcheia.

Viitoarea arenă este gândită ca un complex multifuncțional, destinat nu doar competițiilor de fotbal, ci și concertelor și altor evenimente de amploare. De precizat că președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, anunța la începutul lunii septembrie că viitorul complex ar urma să includă și spații comerciale, precum și o parcare.

La începutul lunii septembrie, Gheorghe Șoldan a declarat atunci că studiul de fezabilitate și documentația pentru viitorul stadion au fost finalizate, proiectul intrând astfel într-o nouă etapă.

Așa ar putea să arate viitorul stadion de 15.000 de locuri pe care CJ Suceava vrea să-l construiască la Șcheia
Așa ar putea să arate viitorul stadion de 15.000 de locuri pe care CJ Suceava vrea să-l construiască la Șcheia

„Vorbim de un stadion cu 15.000 de locuri. Să ne bucurăm și noi, județul Suceava, Moldova, celelalte județe, de o arenă multifuncțională, așa cum merităm, nu doar pentru fotbal, ci și pentru alte evenimente”, declara președintele CJ Suceava.

Șoldan a precizat că viitoarea arenă ar putea deveni primul stadion din Moldova cu o asemenea capacitate și că acesta va putea găzdui inclusiv evenimente internaționale și concerte ale unor artiști aflați în circuitele internaționale.

„O arenă multifuncțională pentru județul Suceava și pentru întreaga Moldovă unde nu vor fi doar meciuri de fotbal. O să vedeți, este un complex întreg cu spații comerciale care vor fi date în chirie, cu parcare și va putea fi disponibil pentru foarte multe evenimente”, a explicat Gheorghe Șoldan.

Proiectarea și execuția lucrărilor ar urma să fie realizate într-un termen de aproximativ 18 luni, după parcurgerea etapelor administrative și de contractare necesare.

Așa ar putea să arate viitorul stadion de 15.000 de locuri pe care CJ Suceava vrea să-l construiască la Șcheia
Așa ar putea să arate viitorul stadion de 15.000 de locuri pe care CJ Suceava vrea să-l construiască la Șcheia
Așa ar putea să arate viitorul stadion de 15.000 de locuri pe care CJ Suceava vrea să-l construiască la Șcheia
Așa ar putea să arate viitorul stadion de 15.000 de locuri pe care CJ Suceava vrea să-l construiască la Șcheia
Așa ar putea să arate viitorul stadion de 15.000 de locuri pe care CJ Suceava vrea să-l construiască la Șcheia
Așa ar putea să arate viitorul stadion de 15.000 de locuri pe care CJ Suceava vrea să-l construiască la Șcheia
Așa ar putea să arate viitorul stadion de 15.000 de locuri pe care CJ Suceava vrea să-l construiască la Șcheia
Așa ar putea să arate viitorul stadion de 15.000 de locuri pe care CJ Suceava vrea să-l construiască la Șcheia
Așa ar putea să arate viitorul stadion de 15.000 de locuri pe care CJ Suceava vrea să-l construiască la Șcheia
Așa ar putea să arate viitorul stadion de 15.000 de locuri pe care CJ Suceava vrea să-l construiască la Șcheia

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