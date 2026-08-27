Artistul Radu Bercea, sărbătorit la Gura Humorului, în cadrul lansării unei noi expoziții

Una dintre încăperile Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina, de la Gura Humorului, s-a aflat miercuri după-amiază sub o revărsare de culoare și contururi sensibile, odată cu vernisarea unei noi expoziții purtând semnătura artistului bucovinean Radu Bercea. Aflat în preajma sărbătoririi zilei de naștere, îndrăgitul artist a fost sărbătorit de toți cei prezenți la evenimentul expozițional, purtând denumirea „Impresii”.

Cuvântul de deschidere a aparținut directorului muzeului, Robert Galavan: „Astăzi, după cum bine știți, ne-am adunat să sărbătorim, să celebrăm și să petrecem încă o aniversare a artistului Radu Bercea. Să celebrăm o viață de om și o viață de artist, care la Radu Bercea se întrepătrund atât de bine în complexitatea lor. După o viață de muncă, maestrul Radu Bercea se află încă în căutarea perfecțiunii, pentru că el întotdeauna încearcă să dezvolte, să învețe și să descopere noi tehnici, rămânând departe de o plafonare artistică. De aceea el reușește să ne surprindă cu fiecare expoziție, prin introducerea unor elemente noi, foarte atrăgătoare.”

Culoarea în peisajele semnate de artistul Radu Bercea

Scriitorul Constantin Bulboacă, conducătorul Cenaclului „Nicolae Labiș” din Fălticeni, a venit la lansare cu o întreagă echipă de prieteni ai artistului, pentru a-l omagia pe Radu Bercea. Măriuca Chifan i-a recitat artistului din creația lui Nicolae Labiș, iar scriitoarea Maria Crețu de la Mălini i-a dedicat artistului câteva gânduri din creația sa. Nu au lipsit frumoase cuvinte adresate artistului de profesor Nora Bulboacă și de artista Lenuța Rusu, alături de tabloul de cuvinte exprimat sărbătoritului de poetul Costel Bephu, cu toate îmbrăcate în frumusețea sunetelor flautului mânuit cu măiestrie de profesorul Puiu Crețu. Constantin Bulboacă a exprimat câteva gânduri prietenului său drag, Radu Bercea: „Creația lui Radu Bercea se află într-o perpetuă căutare, într-o veșnică mișcare și e greu să vorbești de fiecare dată despre ea. Vă las tuturor celor prezenți, de aceea, bucuria de a descoperi culoarea, trăirea, gândul. Aici nu avem de a face doar cu pictură, aici găsim și cântec și tridimensionalism. ”

Despre frumusețea creației artistului Radu Bercea a avut cuvinte de laudă și prozatorul Vasile Aioanei de la Câmpulung Moldovenesc, un mare admirator al maestrului. Întreaga suflare prezentă i-a urat La mulți ani! și i-a mulțumit artistului pentru copleșitoarea capacitate de creație și pentru tinerețea molipsitoare a acestuia, în preajma împlinirii frumoasei vârste de 87 de ani.

O expoziție dedicată aniversării zilei de naștere a artistului Radu Bercea va fi organizată și în cadrul Centrului Cultural Bucovina din Suceava, vernisaj programat vineri, 4 septembrie.