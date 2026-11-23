Cunoscutul artist fotograf sucevean Dimitrie Balint a trecut prin momente dificile, din cauza unui episod cardiac critic în care inima i-a bătut de doar 20 de ori pe minut, după cum a spus chiar el. Maestrul a transmis ulterior un mesaj public de mulțumire medicilor și personalului medical care au luptat pentru a-i salva viața.

Ajuns la venerabila vârstă de 96 de ani, cel care și-a dedicat aproape un secol imortalizării chipurilor și poveștilor Sucevei a devenit pacientul salvat de generația actuală de medici ai Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Totul s-a petrecut în seara zilei de marți, 17 noiembrie, în urma unei căderi neașteptate în propria locuință. Inima artistului și-a pierdut brusc ritmul firesc, ajungând să bată de numai 20 de ori pe minut, cu pauze de aproape cinci secunde între bătăi.

„Eu încercasem o viață întreagă să opresc timpul în imagini. Acum, pentru câteva secunde, parcă timpul încerca să-mi oprească mie povestea”, a mărturisit Dimitrie Balint într-o scrisoare deschisă intitulată „Lumina din inimă”.

Intervenția promptă a specialiștilor a fost decisivă. Echipa medicală de la spital a efectuat implantarea de urgență a unui stimulator cardiac, procedură care l-a stabilizat și i-a redat șansa de a-și continua pasiunea.

Emoția maestrului este cu atât mai profundă cu cât, începând cu anii ’60, a realizat numeroase fotografii în spitalul sucevean, surprinzând pe peliculă coridoarele, chipurile medicilor de atunci și momente din sălile de operație. „Cândva eram cel care surprindea în imagini lupta pentru viață. Astăzi sunt cel care le mulțumește celor care au luptat pentru a mea”, a subliniat Dumitru Balint.

Artistul fotograf a transmis mulțumiri publice personalului de la spital care i-a fost alături în momentele critice, apreciind profesionalismul și omenia cu care a fost tratat, fără ca vârsta înaintată să fie privită ca un impediment: dr. Bogdan Bondaru, medicul său de familie, pentru grijă, atenție și îndrumare; dr. Mihai Vătămăniță, din cadrul Unității de Primiri Urgențe, pentru promptitudine și grija acordată în momentele inițiale; dr. Alexandra Laura Iovoaia, medicul cardiolog de gardă, pentru hotărârea cu care a gestionat orele decisive; dr. Paul Boarescu și dr. Ciprian Mitric, medicii cardiologi care au realizat intervenția de implantare a stimulatorului; asistenta Măriuca Azoicăi și întregul personal medical al secției Cardiologie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, pentru răbdare și devotament.

„Nu ați numărat anii pe care i-am trăit, ci ați luptat pentru anii pe care îi mai pot trăi”, le-a transmis maestrul salvatorilor săi, mărturisind că își dorește să privească din nou Suceava prin obiectivul aparatului foto și, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ajungă să își sărbătorească centenarul.

Redăm integral scrisoarea deschisă a maestrului:

„Gânduri de recunoștință la 96 de ani – Mulțumesc Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava

Am petrecut o viață întreagă încercând să opresc timpul într-o fotografie. Să păstrez chipuri, locuri, întâmplări și frânturi din povestea Sucevei mele dragi.

La 96 de ani, după aproape un secol de amintiri, încă privesc fiecare dimineață cu bucurie, cu dorința de a descoperi, de a crea și de a mă bucura de viață.

Dar uneori, viața ne amintește cât de fragilă este și cât de prețioasă poate deveni fiecare clipă.

În seara zilei de marți, 17 noiembrie 2026, parcă pentru a da dreptate vorbelor Aretei despre cele trei ceasuri rele, timpul a căpătat pentru mine o altă însemnătate.

O cădere neașteptată pe podeaua sufrageriei, îngrijorarea celor dragi și apoi ore în care fiecare secundă conta. Inima mea, care bătuse neobosit timp de 96 de ani, își pierduse deodată ritmul firesc. Ajunsese să bată de numai 20 de ori pe minut, iar între bătăi se așterneau, în repetate rânduri, tăceri de aproape cinci secunde.

Pentru mine, cel care a încercat o viață întreagă să surprindă fracțiuni de secundă prin obiectivul aparatului de fotografiat, acele secunde căpătaseră dintr-odată o altă însemnătate.

Eu încercasem o viață întreagă să opresc timpul în imagini. Acum, pentru câteva secunde, parcă timpul încerca să-mi oprească mie povestea.

Dar dorința mea de a trăi, de a crea și de a privi cu bucurie spre ziua de mâine rămăsese la fel de vie.

Au urmat momente în care teama s-a împletit cu speranța, iar speranța a prins chipul unor oameni în halate albe, care au știut să acționeze cu pricepere, promptitudine și omenie.

Joi dimineață, 19 noiembrie, prin implantarea de urgență a unui stimulator cardiac, am primit șansa de a-mi continua povestea.

Printre colecțiile mele de suflet, un loc aparte îl ocupă fotografiile realizate, începând cu anii ’60, în spitalul Sucevei. Am păstrat în imagini clădirea, coridoarele, chipurile medicilor și chiar momente din sălile de operație.

Atunci priveam totul prin obiectivul aparatului meu, încercând să surprind dăruirea unor oameni care aveau în mâini viețile altora. Nu mi-aș fi imaginat că, după mai bine de șase decenii, aveam să trăiesc eu însumi, ca pacient, emoția acelor clipe.

Cândva eram cel care surprindea în imagini lupta pentru viață. Astăzi sunt cel care le mulțumește celor care au luptat pentru a mea.

Cred că respectul față de medicină începe cu încrederea în medicul de familie, cu urmarea sfaturilor sale și cu responsabilitatea de a apela la serviciile de urgență atunci când situația o impune. Fiecare medic are locul său esențial în grija pentru viața noastră, iar eu am avut șansa să întâlnesc oameni care și-au împlinit această misiune cu dăruire.

Mulțumesc domnului Dr Bondaru Bogdan, medicul meu de familie, pentru grijă, atenție și îndrumare.

Mulțumesc domnului doctor @Mihai Vătămăniță, de la Unitatea de Primiri Urgențe, pentru promptitudinea, profesionalismul și grija cu care m-a îngrijit într-un moment atât de dificil.

O recunoștință aparte doamnei doctor @Alexandra Laura Iovoaia, medicul cardiolog de gardă, pentru competența, atenția, discernământul și hotărârea cu care a gestionat acele ore decisive.

Mulțumesc domnilor doctori cardiologi @Paul Mihai Boarescu și @Ciprian Mihai Mitric, pentru intervenția realizată cu maximă pricepere, responsabilitate și dedicare.

Mulțumesc doamnei asistente @Măriuca Azoicăi, precum și întregului personal medical al Secției de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, pentru îngrijire, răbdare și omenie.

La 96 de ani, poate că unii ar spune că am trăit destul.

Dar dumneavoastră nu ați privit doar o vârstă. Ați privit un om care încă iubește viața, care încă are planuri, dorințe și bucurii de trăit.

Nu ați numărat anii pe care i-am trăit, ci ați luptat pentru anii pe care îi mai pot trăi.

Îmi răsună în suflet și cuvintele Fericirilor rostite la Sfânta Liturghie de duminică:

„Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui.”

„Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.”

În grija, dăruirea și omenia dumneavoastră am regăsit frumusețea acestor cuvinte.

Se spune că artiștii nu mor niciodată, pentru că lumina pe care au dăruit-o lumii rămâne în urma lor. Poate că este adevărat. Dar dumneavoastră mi-ați oferit ceva și mai prețios: șansa de a fi încă aici, de a mai căuta lumina, de a o surprinde și de a o dărui mai departe.

Eu am încercat o viață întreagă să dăruiesc timpului amintiri. Dumneavoastră mi-ați dăruit timp pentru a crea altele.

Timp să-mi revăd oamenii dragi, să mai privesc Suceava prin obiectivul aparatului meu de fotografiat, să mai surprind un răsărit, un zâmbet, o clipă de frumusețe.

Și poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, să-mi împlinesc dorința de a sărbători și cei 100 de ani.

Poate că pentru dumneavoastră au fost zile de muncă, de responsabilitate și de datorie împlinită. Dar pentru mine și pentru familia mea, ceea ce ați făcut înseamnă o lume întreagă.

Dacă viața mea ar fi un album de fotografii, acele zile ar rămâne printre paginile sale cele mai tulburătoare.

Dar, datorită dumneavoastră, albumul meu nu s-a închis.

Mai sunt pagini albe. Mai este lumină. Mai sunt oameni de fotografiat, povești de spus și amintiri de păstrat.

Iar pentru toate acestea, vă mulțumesc din inimă!

Cu profund respect și recunoștință,

Dimitrie Balint

Artist fotograf”.