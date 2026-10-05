Artista Daphné Dauvilliers, invitată, miercuri, de Alianța Franceză din Suceava la o acțiune culturală

Alianța Franceză din Suceava își deschide noul sezon de proiecte și marchează continuitatea angajamentului său dedicat promovării limbii franceze și valorilor Francofoniei prin reluarea activității Le chanteur du mois, una dintre manifestările simbolice pentru dialogul cultural franco-român în Bucovina. De la inițierea rubricii, zeci de cântăreți, compozitori și artiști francezi au fost aduși mai aproape de public în cadrul acestor întâlniri coordonate și moderate de Frédéric Castel, profesor la INSPE Reims, Franța, realizator al emisiunii muzicale franceze On allume les étoiles și președinte al asociației Troyes Chante.

Miercuri, 7 octombrie 2026, de la ora 18:00, Alianța Franceză din Suceava are deosebita plăcere de a vă invita la prima ediție din această toamnă a activității, având-o ca invitată specială pe Daphné Dauvilliers. Cu o voce limpede, acompaniată de acorduri calde de chitară pop-folk, artista își propune să transpună prin muzică poveștile, trăirile și luptele cotidiene ale femeilor din 1900 și până în prezent.

Cantautoare implicată și autentică, Daphné Dauvilliers a lansat în martie 2026 piesa „Il était une fois”, însoțită de un videoclip de animație 2D dedicat eliberării vocii și solidarității feminine în contextul post-#MeToo. Parcursul său muzical recent a continuat pe 4 septembrie cu piesa „Je ne veux pas d’enfant !”, urmând ca pe 9 octombrie să lanseze single-ul „Femme-médecine”. Aceste creații anticipează apariția unui nou titlu în luna decembrie și lansarea celui de-al doilea album al său, preconizat pentru ianuarie 2027.

Prezentă pe scena teatrală într-o serie de reprezentații desfășurate în perioada aprilie – iunie, artista s-a bucurat de cronici elogioase din partea criticii și de aprecierea „TT” oferită de renumita publicație culturală franceză Télérama

Alianța Franceză din Suceava mulțumește tuturor colaboratorilor și partenerilor care fac posibil dialogul franco-român din cadrul acestui proiect dedicat muzicii francofone și invită cu căldură publicul sucevean să participe la această primă întâlnire a toamnei, un moment de excepție dedicat emoției, reflecției și muzicii de calitate.

Evenimentul este gratuit și se va desfășura online, pe platforma Google Meet. Linkul de conectare la activitate este aici