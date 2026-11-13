Artista Cristina Hreamătă Macoveiciuc a prezentat, la Galeria de artă „Casa Zamfirescu” din Botoșani, expoziția de pictură „Dansul anotimpurilor”, un proiect artistic dedicat frumuseții naturii și transformărilor sale de-a lungul anului.

Vernisajul a avut loc luni, 9 noiembrie 2026, în prezența iubitorilor de artă și a unor invitați din mediul cultural. Printre participanți s-au numărat drd. Petru-Vasile Gafiuc, președintele Asociației Institutul Bucovina – Suceava, Mihai Pânzaru PIM, curatorul expoziției, și drd. Delia-Ioana Leizeriuc, critic de artă.

Prin lucrările expuse, artista, profesor la Palatul Copiilor Suceava, în cadrul Cercului de Artă Textilă, propune publicului o călătorie într-un univers cromatic în care fiecare anotimp își dezvăluie propria atmosferă și sensibilitate. Peisajele, florile și jocurile de culoare surprind ritmul naturii, trecerea timpului și emoțiile pe care schimbarea anotimpurilor le trezește în sufletul privitorului.

Artista Cristina Hreamătă Macoveiciuc a dus „Dansul anotimpurilor” la Botoșani

Expoziția a oferit și un moment artistic inedit. Pictura s-a împletit cu dansul, artista și soțul său oferind celor prezenți un moment de tango argentinian. Astfel, evenimentul a devenit o adevărată întâlnire între culoare, muzică, mișcare și iubire.

Evenimentul a fost organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, prin director Anca Apăvăloaie, și Asociația Institutul Bucovina – Suceava, condusă de președintele drd. Petru-Vasile Gafiuc.

Expoziția „Dansul anotimpurilor” poate fi vizitată până pe 15 noiembrie 2026, la Galeria de artă „Casa Zamfirescu”, situată pe Pietonalul Unirii nr. 9 din Botoșani.

Participarea artistei sucevene la acest eveniment cultural reprezintă o nouă ocazie de promovare a artei și a creatorilor din Bucovina, oferind publicului botoșănean posibilitatea de a descoperi sensibilitatea artistică a prof. Cristinei Hreamătă Macoveiciuc.