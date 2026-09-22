Articol de presă Medicină Fără Frontiere: „Prevenire comună a răspândirii virusurilor în regiunea transfrontalieră – JPVS

01.02.2025 – 30.09.2026

Grant UE:486.540,43 euro

MEDICINĂ FĂRĂ FRONTIERE

„Prevenire comună a răspândirii virusurilor în regiunea transfrontalieră – JPVS „

ID HUSKROUA/23/RI/2.1/047

Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava a implementat, în parteneriat cu Centrul Medical Regional de Diagnostic și Reabilitare Cernăuți din Ucraina, proiectul „Prevenire comună a răspândirii virusurilor în regiunea transfrontalieră – JPVS” în cadrul Programului Interreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2021 – 2027, Prioritatea 2 – O regiune de frontieră sănătoasă și atractivă.

Obiective îndeplinite în urma implementarii proiectului:

Stimularea rezilienței sistemelor de sănătate din regiunea Cernăuți și județul Suceava împotriva amenințărilor de răspândire a virușilor/infecțiilor și stabilirea cooperării pentru prevenirea epidemiilor la nivel transfrontalier.

Îmbunătățirea infrastructurii medicale din regiunile țintă în scopul obținerii unui diagnostic calitativ prin perfecționarea departamentului specific al Centrului Medical Regional de Diagnostic și Reabilitare Cernăuți și prin achiziția de echipamente medicale pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. loan cel Nou” Suceava.

Crearea în cadrul parteneriatului proiectului a „Rețelei de prevenire a epidemiilor transfrontaliere în regiunea Cernăuți-Suceava” prin realizarea unui algoritm comun pentru măsurile epidemiologice, armonizarea standardelor de diagnostic și schimb reciproc de experiență.

Creșterea competențelor a 60 de cadre medicale din regiunea transfrontalieră Cernăuți-Suceava în domeniul diagnosticului virusurilor și infecțiilor și prevenirea răspândirii acestora.

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este: Anna-Maria Sabău, manager proiect tel. 0751/406486, e-mail: anna.pelin@cjsuceava.ro

Parteneri proiect

Consiliul Județean Suceava – Partener

Centrul Medical Regional de Diagnostic și Reabilitare Cernăuți – Partener lider

Durată de implementare: 20 luni – 01.02.2025 – 30.09.2026

Buget proiect: 540.600,48 euro

Buget Consiliul Județean Suceava: 284.870,88 euro

Grant UE: 486.540,43 euro

Cofinanțare parteneri: 39.816,51 euro

Aceast articol de presă a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Județean Suceava și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

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