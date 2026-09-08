Arta contemporană bucovineană la Musée de la Perrine: Filiala UAP Suceava deschide expoziția jubiliară în cadrul sezonului cultural românesc de la Laval

Uniunea Artiștilor Plastici din România (UAPR) – Filiala Suceava – marchează un nou moment de referință în diplomația culturală românească prin deschiderea oficială a unei cuprinzătoare expoziții de artă vizuală în sălile generoase ale Musée de la Perrine din Laval.

Evenimentul va avea loc pe 9 septembrie 2026 și face parte din sezonul autumnal cultural dedicat României și valorilor sale spirituale, organizat în acest an în Franța.

Artistul plastic Camelia Sadovei, președinta Filialei Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAPR), spune că expoziția reunește pe simezele franceze lucrări de excepție semnate de 28 artiști profesioniști ai Filialei UAP Suceava, oferind publicului internațional o privire cuprinzătoare asupra dinamicii și complexității scenei artistice contemporane din nordul României. Demersul vizual aduce în fața iubitorilor de artă o selecție reprezentativă de pictură, tapiserie și artă decorativă, purtând amprenta identității bucovinene.

„Acest proiect de amploare este rezultatul unei colaborări instituționale de excepție între Primăria Laval, Primăria Suceava, Consiliul Județean Suceava, Institutul Cultural Român, Asociația Curcubeul Succesului și Comitetul Laval-Suceava. Prin această manifestare, creatorii suceveni reconfirmă faptul că limbajul universal al artelor vizuale reușește să apropie comunități, să depășească granițe geografice și să pună în valoare creativitatea românească pe scenele europene”, a explicat Camelia Sadovei.