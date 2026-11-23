Pictorul Vasile Hutopilă va deschide vineri, 27 noiembrie 2026, la Centrul Cultural Gura Humorului, expoziția de pictură „Armonii cromatice bucovinene”.

Nume titrat și reper al picturii contemporane românești, cu maturitatea unui limbaj vizual inconfundabil, Vasile Hutopilă, născut în localitatea Izvoarele Sucevei, aduce în fața publicului humorean lucrări de pictură „în care este zugrăvită Bucovina”. Cu o activitate expozițională neîntreruptă, mereu prezent pe simeze, pictorul, care știe să folosească cu mare dăruire penelul, propune de această dată o incursiune cromatică în feericul dintre obcini, „Armonii cromatice bucovinene”.

Despre pictor și despre lucrările expuse pe simeze vor vorbi prof. dr. Ion Filipciuc, alături de prof. Robert Glavan. Evenimentul este organizat de Primăria orașului Gura Humorului și Centrul Cultural Gura Humorului.