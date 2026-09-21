„Armonie și culoare”, o întâlnire între pictură și poezie, la Muzeul Apelor din Fălticeni

Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” din Fălticeni a fost, vineri, 18 septembrie 2026, gazda unei manifestări dedicate frumosului, în care pictura, poezia, muzica și emoția s-au întâlnit într-un dialog firesc. Evenimentul a reunit vernisajul expoziției personale de pictură a artistei Mariana Lungu, intitulată „Armonie și culoare”, și lansarea celui de-al doilea volum al cărții „Poezii pentru eternitate”, apărut în anul 2026 la Editura STEF din Iași.

Aflat la cea de-a VII-a ediție, vernisajul de la Muzeul Apelor a devenit deja un reper în activitatea artistică a Marianei Lungu, o manifestare în care artista își prezintă publicului creațiile plastice și literare, invitându-l să descopere poveștile, trăirile și sensibilitatea care se află în spatele fiecărei lucrări.

Evenimentul a fost deschis de muzeografa Maria Crăciun, șefa secției Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”, care a evidențiat caracterul special al manifestării, în care două forme de expresie artistică se completează și se susțin reciproc.

„Astăzi este o sărbătoare a frumosului, în care pictura și poezia își dau întâlnire sub același acoperiș, în aceeași toamnă, la muzeul fălticenean. Mariana Lungu vernisează astăzi expoziția «Armonie și culoare», ajunsă la a șaptea ediție, și lansează al doilea volum de versuri din seria «Poezii pentru eternitate»”, a spus Maria Crăciun.

Muzeografa Maria Crăciun

Pictura, un limbaj al sufletului

Expoziția „Armonie și culoare” reunește lucrări realizate în tehnici diverse, precum ulei, acrilic, acuarelă, pouring și grafică. Universul plastic al artistei este unul variat, cuprinzând peisaje, flori, portrete, naturi statice, imagini ale Fălticeniului de altădată, dar și reprezentări cu simbolistică religioasă.

Alături de picturi, publicul a putut admira o frumoasă colecție de goblenuri, realizate cu aceeași pasiune și cu aceeași atenție pentru detaliu. Tematica acestora se regăsește în mare parte în lucrările de pictură, iar migala cu care au fost create demonstrează răbdarea, perseverența și sensibilitatea artistică a autoarei.

Prof. Loredana Mihaela Ceică, inspector școlar pentru arte și curator al expoziției, a vorbit despre parcursul creativ al Marianei Lungu și despre legătura dintre pictură și poezie, subliniind că fiecare lucrare reprezintă o formă de comunicare cu privitorul.

„Doamna Mariana Lungu a încercat ca prin fiecare expoziție să ajungă la sufletul dumneavoastră. Și s-a gândit că, dacă nu reușește să ajungă la toți doar prin pictură, poate pictura ei nu este înțeleasă de toată lumea, și atunci a transpus în cuvinte, în versuri, ca mai apoi să se nască acest album de poezii. Și astfel mesajul dumneaei va ajunge la oamenii dragi atât prin pictură, cât și prin vers. Un vers cald, un vers plin de artă, pentru că, în momentul în care un artist pictează, creierul îi umblă și se gândește mai apoi cum va explica oamenilor care îi văd lucrările expuse ceea ce am încercat eu să reprezint. Și de aici s-a născut poezia. Fiecare lucrare are poezia ei”, a explicat curatorul.

Prof. Loredana Ceică

Prof. Loredana Mihaela Ceică a remarcat diversitatea tehnicilor abordate de artistă, de la pictura de șevalet la pouring și grafică, precum și preocuparea acesteia pentru explorarea unor modalități diferite de exprimare.

„Lucrările de pictură sunt în tehnici diverse, atât pictură, pouring, grafică. A transpus peisaje, portrete, flori, naturi statice. A încercat să treacă prin toate tehnicile pentru ca, la un moment dat, să se oprească asupra celei care îi este mai dragă, pictura de șevalet.

Fiind absolventă a unei școli populare de arte, a învățat și multă teorie a artei, iar în momentul în care ne-am cunoscut am încercat să o inițiez eu, atât cât am putut, fiind profesor la Colegiul de Artă «Ciprian Porumbescu» din Suceava. Dar, de-a lungul timpului, și lucrând împreună, ne-am dat seama că doamna Lungu îmi poate fi profesor, pentru că m-a învățat tenacitatea, răbdarea și dorința de a face ceva prin care să îți transmiți toată dragostea pe care o ai pentru semenii din jur”, a mărturisit prof. Loredana Mihaela Ceică.

„O sărbătoare în care cuvântul românesc îmbracă forma poeziei și forma artei”

Despre semnificația expoziției și a volumului de versuri a vorbit și prof. Constantin Bulboacă, președintele Cenaclului „Nicolae Labiș”, care a evidențiat legătura dintre talent, muncă, familie și credință în activitatea artistei.

„Aici este o sărbătoare pentru că cuvântul românesc îmbracă forma poeziei și forma artei. În aceste lucrări expuse și în versurile din volumul «Poezii pentru eternitate» există har de la Dumnezeu, chiar dacă astăzi participăm la al șaptelea vernisaj al doamnei Lungu în acest muzeu”, a spus Constantin Bulboacă.

Președintele cenaclului a subliniat importanța echilibrului familial în parcursul creativ al artistei, precum și sprijinul pe care aceasta l-a primit din partea soțului și a celor doi fii.

Și a apreciat în mod deosebit colecția de goblenuri prezentată în cadrul expoziției, remarcând complexitatea și migala acestor lucrări.

„Nu este de ici, de colo să faci goblenuri de foarte mult timp. Mă uitam cât de bine este realizată «Cina cea de taină», să ai răbdarea necesară, să ai ochiul format și să respecți ideea artistică, realizând lucrări din ață. Toate goblenurile prezentate sunt lucrări de artă, care încântă ochiul omului”, a declarat președintele Cenaclului „Nicolae Labiș”.

Constantin Bulboacă

În intervenția sa, Constantin Bulboacă a vorbit și despre preocuparea Marianei Lungu pentru istoria și identitatea orașului Fălticeni, pe care artista le transpune în lucrările sale.

„Mariana Lungu este și un cronicar al orașului. Sunt câteva imagini cu o serie de clădiri emblematice pentru oraș, realizate în viziunea proprie a artistei, cu o anumită lumină de a vedea realitatea existentă”, a spus acesta.

Al doilea volum de versuri, o mărturie a sensibilității

În centrul manifestării s-a aflat și lansarea celui de-al doilea volum al cărții „Poezii pentru eternitate”, publicat în anul 2026 la Editura STEF din Iași. Cartea continuă preocuparea Marianei Lungu pentru poezie, domeniu în care artista își transpune trăirile, emoțiile și reflecțiile asupra vieții.

Apropierea de pictură s-a produs mai târziu în viața artistei, însă anii dedicați acestei pasiuni au fost prolifici, concretizându-se într-un număr impresionant de lucrări. În paralel cu pictura, Mariana Lungu și-a descoperit și cultivat pasiunea pentru poezie, transformând în versuri emoțiile și experiențele care îi însoțesc parcursul personal și artistic.

Farmacistă de profesie, cu peste 40 de ani de activitate, artista și-a construit în ultimii ani un univers creator propriu, în care experiența de viață se reflectă în egală măsură în pictură și în poezie. Fiecare lucrare și fiecare vers devin fragmente dintr-o poveste personală, transpusă într-un limbaj accesibil, cald și sensibil.

În fața publicului prezent la Muzeul Apelor, Mariana Lungu a mulțumit celor care i-au fost alături și a vorbit despre semnificația acestei întâlniri dintre imagine și cuvânt.

„Vă mulțumesc că sunteți alături de mine în această zi specială, în care arta și literatura se întâlnesc într-un dialog firesc și plin de sensibilitate. O expoziție este mai mult decât o suită de tablouri într-un spațiu. Este o formă de a spune publicului povești de viață nescrise”, a spus artista.

Mariana Lungu

Mariana Lungu a explicat că, în viziunea sa, arta nu se limitează la ceea ce poate fi observat cu ochii, ci se adresează și sufletului, iar cartea reprezintă o modalitate de a păstra ceea ce timpul amenință să ia cu el.

„Arta se privește cu ochii și cu sufletul. Dacă un tablou vorbește prin imagine, o carte este o formă de a păstra tot ceea ce timpul vrea să ia cu el. Astăzi, aceste două forme de mărturisire se întâlnesc. Imaginea se așază lângă cuvânt, lângă culoare și emoții”, a afirmat autoarea.

Referindu-se la volumul lansat, artista a precizat că acesta reprezintă o continuare a preocupărilor sale literare și o modalitate de a conserva emoțiile și experiențele care dau sens existenței.

„Această întâlnire este completată de lansarea volumului nr. 2 «Poezii pentru eternitate», un mod de a păstra tot ceea ce ne emoționează și ne motivează. Vă invit să priviți tablourile cu răbdare, să descoperiți poveștile din spatele lor și să considerați că această carte nu este numai un obiect de cultură, ci este o mărturie a unui parcurs, a unei sensibilități și a unei pasiuni pentru frumos”, a spus Mariana Lungu.

La finalul discursului, artista a adresat mulțumiri tuturor celor care au participat la eveniment, celor care au sprijinit-o, au găzduit manifestarea și au luat cuvântul, precum și familiei sale.

„Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine, mulțumesc tuturor celor care ați venit aici, celor care m-ați sprijinit, găzduit, ați luat cuvântul și familiei mele”, a încheiat artista.

„Armonie și culoare”, o întâlnire între pictură și poezie, la Muzeul Apelor din Fălticeni

Un dar simbolic și momente muzicale

În cadrul manifestării, din partea Asociației „Dascăl și Artist”, prof. Loredana Mihaela Ceică i-a oferit pictoriței Mariana Lungu un șorț de artist, gest simbolic menit să marcheze pasiunea și dăruirea cu care aceasta își desfășoară activitatea creatoare.

Evenimentul de la Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare, printr-un recital folcloric susținut de nepoata artistei, solista de muzică populară prof. Laura Lungu. Momentele muzicale au fost completate de un miniconcert de flaut susținut de prof. Neculai Crețu, care a adus un plus de rafinament și sensibilitate unei seri în care pictura, literatura și muzica s-au întâlnit sub semnul frumosului.

Prin expoziția „Armonie și culoare” și prin lansarea celui de-al doilea volum „Poezii pentru eternitate”, Mariana Lungu își continuă parcursul artistic, demonstrând că pictura și poezia pot deveni forme complementare de exprimare a sufletului. La Muzeul Apelor din Fălticeni, culoarea și cuvântul au alcătuit împreună o poveste despre răbdare, pasiune, familie și bucuria de a crea.