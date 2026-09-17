Armenii din ,,Oraşul Domnițelor”!

Între 4 și 6 septembrie 2026, la Botoșani s-a desfășurat cea de a VI-a ediție a Festivalului de Epigrame și Umor Grafic ,,Cik Damadian”, manifestare culturală organizată de Filiala Botoșani a Uniunii Armenilor din România.

Ca și în alte dăți, gazde primitoare s-au dovedit a fi cei de la hotel ,,Maria”, amfitrionii având grijă ca toți invitații să beneficieze de cele mai bune condiții în ceea ce privește cazarea și masa.

Vineri după-amiază, la ,,Casa Zamfirescu” de pe Pietonalul Unirii, a avut loc deschiderea festivalului și o reușită prezentare de carte – Varujan Vosganian, după care, începând cu ora 18, Teatrul ,,Mihai Eminescu” a fost gazda unui spectacol de stand-up comedy susținut de artistul botoșănean Gabriel Dumitru. Comedia ,,Hoțul de inimi”, regia Arminee Vosganian, a încheiat o zi reușită în aplauzele tuturor celor prezenți.

Sâmbătă dimineața ne-am deplasat la sfânta mănăstire Vorona, acolo unde am vizitat inclusiv minunatul muzeu de carte veche, apoi am poposit la Centrul Cultural ,,Luceafărul” din loc. Joldești – comuna Vorona, unde am asistat la o lansare de carte: ,,Amazoana” de Maria Erzian, autoarea împărțind, apoi, cu generozitate, autografe tuturor doritorilor. A urmat o masă câmpenească, oferită de administrația locală, după care cele câteva ore de odihnă au venit ca o binecuvântare pentru refacerea forțelor în perspectiva a ceea ce avea să urmeze.

La ora 18 ne-am reîntâlnit în sala Teatrului ,,Eminescu” pentru a asista la festivitatea de premiere a celor care au fost desemnați drept câștigători ai concursurilor de epigramă, poezie umoristică și grafică satirică la tema ,,Radio Erevan și personalități armenești”. Lista cu învingătorii este publicată pe site-ul Uniunii Epigramiștilor din România, astfel încât mă voi rezuma doar la a-i nominaliza pe cei care au jurizat:

Epigramă și Poezie umoristică:

Nicolae Bunduri – Brașov;

Florin Rotaru – Buzău;

Vasile Bordianu – Botoșani.

Grafică satirică:

Liviu Stănilă – Deva;

Victor Eugen Mihai – Bacău;

Ovidiu Ambrozie Bortă – Suceava.

Seara a continuat cu spectacolul de stand-up comedy susținut de talentatul Nae Nicolae și s-a încheiat cu show-ul de umor care l-a avut protagonist pe cunoscutul Radu Pietreanu.

Agapa prietenească oferită de către organizatori la unul dintre restaurantele hotelului ,,Maria” a încheiat, cum nu se putea mai bine, încă o ediție reușită a deja prestigiosului festival din – nu-i așa că nu știați asta?! – ,,Orașul Domnițelor”!

Se cuvin aduse aprecieri și mulțumiri organizatorilor, în frunte cu Varujan Vosganian – președintele Uniunii Armenilor din România (dar și al Uniunii Scriitorilor) și cu Cristian Lazarovici, inimosul președinte al filialei Botoșani a U.A.R., precum și tuturor celorlalți – oficialități, sponsori, prieteni – care au pus umărul la reușita evenimentului… Să ne revedem cu bine la ediția a VII-a !

Constantin MOLDOVAN