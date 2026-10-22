Arhimandriții Dosoftei Dijmărescu, viețuitor al Mănăstirii Putna, și Nicodim Petre, stareț al Mănăstirii Bucium, candidați pentru funcția de Episcop de Bălți

Arhimandriții Dosoftei Dijmărescu, viețuitor al Mănăstirii Putna, și Nicodim Petre, sucevean, stareț al Mănăstirii Bucium, au fost desemnați candidați pentru slujirea de Episcop de Bălți, urmând ca propunerile să fie înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Unul dintre cei doi candidați, arhimandritul Dosoftei Dijmărescu, este o prezență cunoscută în viața bisericească și culturală a Bucovinei, fiind exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și viețuitor al Mănăstirii Putna.

Arhimandritul Nicodim Petre, sucevean, este consilier al Sectorului de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor și stareț al Mănăstirii Bucium.

Potrivit informațiilor publicate de Basilica.ro, desemnarea celor doi candidați a avut loc luni, 19 octombrie, în cadrul ședinței Sinodului Mitropoliei Basarabiei, desfășurată la Chișinău, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

Cine sunt cei doi candidați

Arhimandritul Dosoftei Dijmărescu îndeplinește funcția de exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și face parte din obștea Mănăstirii Putna. Absolvent al studiilor de matematică la București, acesta s-a implicat în activitățile Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) înainte de intrarea în monahism. În activitatea sa de la Putna, părintele arhimandrit este implicat și în proiecte culturale și educaționale dedicate valorilor spirituale și istorice românești.

Arhimandritul Nicodim Petre, sucevean, este consilier al Sectorului de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor și stareț al Mănăstirii Bucium, funcție în care a fost instalat în decembrie 2018. De peste zece ani, acesta sprijină Misiunea Ortodoxă Română din Tanzania, contribuind la strângerea de fonduri și la organizarea activităților misionare desfășurate la Centrul Kidamali.

Cum au fost desemnați candidații

Potrivit sursei citate, cele două candidaturi au fost stabilite prin consultare deschisă, urmată de vot secret, în conformitate cu prevederile statutare ale Bisericii Ortodoxe Române.

Ulterior, Mitropolitul Antonie a prezidat consultarea membrilor clerici și mireni ai Adunării eparhiale a Episcopiei de Bălți. În urma votului, a fost menținută lista candidaților propuși de Sinodul Mitropolitan.

Cele două candidaturi urmează să fie înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, forul bisericesc care va desfășura procedura de alegere a viitorului Episcop de Bălți.