Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, partener în organizarea Campionatului Județean de șah rapid pentru copii și juniori, 2026

Sâmbătă, 17 octombrie 2026, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va găzdui în sala „Mitropolitul Vladimir de Repta” a Centrului Cultural, Educațional și Social „Dosoftei Mitropolitul” din Suceava, Campionatul Județean de Șah Rapid pentru Copii și Juniori, un eveniment care îi va aducem împreună pe copiii și tinerii pasionați de șah din județul Suceava.

Competiția este organizată de Asociația Club Sportiv „Șah Bucovina”, Câmpulung Moldovenesc, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață, Inspectoratul Școlar Județean, Suceava și cluburile de șah din județ, cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Suceava.

Evenimentul se adresează copiilor și tinerilor care au cunoștințe de șah la nivel intermediar sau avansat și doresc să își testeze abilitățile într-o competiție organizată. Participanții vor disputa 6 runde în sistem elvețian (10 secunde + 5 secunde increment), iar la final vor fi acordate premii pentru 17 categorii, cu clasamente separate pentru fete și băieți.

Program competițional:

10:00–10:30 – Festivitatea de deschidere și ședința tehnică;

10:30–12:00 – Desfășurarea rundelor 1–3;

12:00–12:30 – Pauză;

12:30–14:00 – Desfășurarea rundelor 4–6;

15:00 – Festivitatea de premiere;

Înscrierile se fac până la 15 octombrie 2026, ora 21:00, în limita locurilor disponibile, la adresa de e-mail contact@sahsv.ro.

Departamentul Activități de tineret ATOS și tabere