Arestați pentru șantaj după ce au luat peste 3.000 de euro de la victimă, dar au vrut și mai mult

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc au revenit cu detalii despre cazul de șantaj în care un bărbat și o femeie au fost arestați pentru 30 de zile.

Detaliile oferite de procurori arată că șantajul s-a consumat în două episoade, iar victima le-a remis celor doi o sumă importantă de bani. Abia când i s-a cerut o nouă sumă mare de bani, bărbatul șantajat a cerut ajutor polițiștilor.

Din cercetări a rezultat că, în data de 9 septembrie, cei doi inculpați, având o înțelegere anterioară, au pus la cale un plan după ce unul dintre ei a intrat în posesia unor poze cu caracter compromițător pentru persoana vătămată.

Bărbatul amenințat cu publicarea fotografiilor a fost constrâns să îi dea femeii care îl șantaja suma de 18.000 de lei, iar apoi i s-au mai cerut, în aceeași zi, încă 15.000 de lei.

Bărbatul șantajat a acceptat inițial și a remis suma de 18.000 de lei, însă lăcomia celor doi a fost atât de mare încât după câteva ore aceștia au mai cerut o sumă de bani.

Așa s-a ajuns la flagrantul din parcarea unui supermarket din Câmpulung Moldovenesc, unde inculpații au primit de la victimă un plic în care credeau că mai primesc suma de încă 15.000 de lei.

Cei doi au fost ridicați de polițiști chiar în timp ce primeau banii.

Față de cei doi s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea, în calitate de coautori, a infracțiunii de șantaj.

Procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a celor doi inculpați, propunere ce a fost admisă de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc.