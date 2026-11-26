Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți au anunțat că au obținut două mandate de arestare într-un caz de ultraj, doi indivizi fiind arestați pentru agresiune, respectiv amenințări cu moartea, față de același om al legii.

Totul a plecat de la un apel la 112, în care un bărbat din Arbore a cerut ajutor, anunțând că doi bărbați au venit la el acasă și continuă scandalul pe care îl începuseră la o crâșmă.

Polițiștii din echipaj le-au cerut celor doi să părăsească zona în care făceau scandal, în primă fază aceștia părând a fi cooperanți. În scurt timp însă, când li s-a comunicat că vor fi conduși la sediul postului de poliție pentru audieri, cei doi au devenit recalcitranți.

Agenții din echipaj au trecut la încătușare, moment în care intervenția a devenit una extrem de dificilă. Conform anchetei procurorilor de la Rădăuți, ”la data de 22 noiembrie unul dintre inculpați a exercitat acte de violență fizică repetate asupra persoanei vătămate, care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, lovind-o cu pumnii și mâinile, în zona pieptului, a toracelui și a abdomenului, precum și în alte zone ale corpului și, în același context, al doilea inculpat a proferat amenințări repetate cu moartea asupra persoanei vătămate și a familiei acesteia”.

Având în vedere modalitatea de comitere a infracțiunilor, gravitatea și urmarea acestora, procurorul de caz a dispus reținerea preventivă a celor doi inculpați.

Mai mult, miercuri, 25 noiembrie, Judecătoria Rădăuți a dispus, la cererea procurorilor, arestarea preventivă a celor doi inculpați, Teodor Iulian Bursuc și Alexandru Bogdan Valașciuc, pentru comiterea infracțiunii de ultraj.

Judecătorii au respins solicitarea inculpaților, de luare a măsurii arestului la domiciliu sau a controlului judiciar.

Cei doi pot contesta arestul la Tribunalul Suceava și se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință judecătorească definitivă.