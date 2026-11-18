Un sucevean în vârstă de 52 de ani a fost arestat pentru trei fapte de ultraj după ce a aruncat cu un topor înspre trei polițiști chemați de urgență pentru că același individ a distrus cu un topor mașina unei vecine.

Inculpatul, din satul Soloneț, comuna Todirești, și-a pierdut mințile în dimineața zilei de 8 noiembrie.

În primă fază, inculpatul a provocat distrugeri mașinii vecinei sale, care a sunat la 112.

Polițiștii știau că au de a face cu un individ-problemă, care mai făcuseră scandaluri și își terorizase și propria mamă.

Trei polițiști au intervenit pentru a-l imobiliza pe individul care avea un topor în mână.

Polițiștii s-au folosit și de spray iritant lacrimogen, intervenția pentru imobilizarea acestuia fiind dificilă și riscantă.

Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, ”inculpatul i-a amenințat pe lucrătorii de poliție cu acte de violență, aruncând cu un topor în direcția acestora, toporul lovind poarta de acces metalică şi mai apoi căzând în curtea imobilului, acțiune prin care s-a cauzat persoanelor vătămate o stare de temere”.

Având în vedere intenția de lovire cu toporul, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, pentru trei infracțiuni de ultraj.

Miercuri, 18 noiembrie, procurorii au formulat propunere de arestare preventivă împotriva inculpatului, pentru o durată de 30 de zile, propunerea fiind admisă de către Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava.

Anterior, agresorul a mai fost reținut 24 de ore, pentru fapta de distrugere a mașinii vecinei sale, după care a fost internat la Psihiatrie, unde a fost și supus unei expertize, din care a rezultat că are discernământ.