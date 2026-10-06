Arest prelungit pentru un tânăr de 20 de ani care i-a dat un pumn fatal unui consătean cu 25 de ani mai mare

Un sucevean în vârstă de numai 20 de ani va intra în a doua lună de arest preventiv, pentru infracțiunea de lovituri cauzatoare de moarte, cazul fiind un bun exemplu cu privire la unde se poate ajunge după o agresiune aparent banală.

Tribunalul Suceava a admis propunerea procurorului criminalist de caz, noul mandat urmând a fi valabil între 10 octombrie și 8 noiembrie.

Instanța a respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpat, prin apărător, de revocare şi de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu.

Cazul a fost unul ieșit din comun și prin prisma faptului că victima din dosar, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a decedat la aproximativ două săptămâni de la lovitura încasată.

După cum am mai arătat în Monitorul de Suceava, din cercetările polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale Suceava a rezultat că în data de 21 august, la Dolheștii Mici, lângă Fălticeni, tânărul arestat, Petru Rotaru, l-a lovit cu pumnul pe consăteanul Vasile P., în vârstă de 45 de ani, în fața porții sale. Acesta a căzut, s-a lovit la cap, dar nu a solicitat îngrijiri medicale pe loc.

După trei zile, bărbatul ar fi solicitat prima dată un echipaj medical, însă nu a oferit prea multe detalii despre ce a pățit, iar la solicitarea sa, nu a fost internat pentru investigații mai amănunțite.

Ulterior, pe 7 septembrie, bărbatul a ajuns deja în stare gravă la spital.

În aceeași zi, bărbatul a decedat, iar la necropsie a rezultat că, pe lângă bolile cronice pe care le avea, cauza decesului este legată de un hematom la cap.

Polițiștii de la Fălticeni au predat ancheta colegilor de la Serviciul de Investigații Criminale Suceava, care au stabilit ce s-a întâmplat și l-au ridicat pe suspect, Petru Rotaru, un tânăr născut în 2006.

Din cercetări a rezultat că pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, tânărul de 20 de ani i-a aplicat consăteanului o lovitură cu pumnul, suficient de puternică pentru ca bărbatul de 45 de ani să cadă și să se lovească la cap.

Medicii legiști au stabilit la necropsie o legătură de cauzalitate directă între lovitura cu pumnul și decesul survenit la mai bine de două săptămâni.