Arest 30 de zile pentru șoferul de autobuz care a condus beat turtă și a lăsat pagube mari în urmă

Șoferul problemă de la TPL Suceava, care, marți seară, aflat la volanul unui autobuz electric, s-a izbit în cinci autoturisme și a rupt un stâlp de electricitate, pe strada Căpitan Grigore Andrei din cartierul Burdujeni, a primit mandat de arestare de 30 de zile din partea judecătorilor, pentru conducere sub influența alcoolului.

Judecătoria Suceava a admis, astfel, propunerea înaintată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, care au venit cu argumente firești, am zice, privind gradul de pericol public.

Inculpatul poate contesta mandatul la Tribunalul Suceava, dar acesta se pune în executare, fiind executoriu.

Gigel Dobrea, în vârstă de 58 de ani, rămâne așadar în spatele gratiilor, în arestul IPJ Suceava, unde a ajuns inițial în baza ordonanței pentru 24 de ore.

El va răspunde pentru alcoolemiile rezultate în sânge, respectiv 2,74 la mie și 2,62 la mie, proba doi.

Marți seară, pe 13 octombrie, în jurul orei 19:50, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată despre faptul că pe strada Căpitan Grigore Andrei din municipiul Suceava s-a produs un accident rutier cu pagube materiale, iar conducătorul vinovat de producerea evenimentului rutier se află sub influența băuturilor alcoolice.

Din cercetări a rezultat că șoferul a condus autobuzul marca Granton, pe strada Căpitan Grigore Andrei, către Stația de Încărcare TPL, iar pe fondul consumului de alcool a lovit cinci autoturisme parcate regulamentar, după care a intrat cu autobuzul într-un stâlp de electricitate și în cabina în care se putea afla un coleg de-al său. Polițiștii au constatat că șoferul autobuzului emana halenă alcoolică, iar la testarea sa cu aparatul etilometru rezultatul afișat a fost o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe linie internă, la locul de muncă, bărbatul a fost depistat băut de mai multe ori, însă înainte de a începe tura de serviciu, a precizat directorul societății TPL Suceava, Gabriel Petruc. Așa se explică și de ce acesta a fost cercetat disciplinar, pe linie internă, dar nu s-a ales și cu dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului, caz în care nu ar mai fi fost la volanul unui autobuz în seara zilei de marți, 13 octombrie.

Acum, cu dosar penal și cu alcoolemia mare rezultată, acesta nu va mai primi cu siguranță permisul înapoi până la o condamnare definitivă, care probabil va duce și la anularea dreptului de a conduce.