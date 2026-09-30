Arest 30 de zile pentru o tânără care a incendiat mașina iubitului și era să dea foc și la o casă

O tânără în vârstă de 22 de ani, din Fălticeni, care a pus foc într-un autoturism VW Golf, după ce întâi l-a stropit cu benzină, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile de judecători, în urma propunerii înaintate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Procurorii au subliniat cu succes în fața instanței din Fălticeni gravitatea faptei comise de tânăra de 22 de ani, care a acționat pe fondul consumului de alcool și al geloziei, dorind să se răzbune pe proprietarul mașinii.

Autoturismul valora în jur de 1.500 de euro.

Fapta a fost comisă pe 27 septembrie, în jurul orei 23:20 din noapte.

”În scop de răzbunare, s-a deplasat pe o stradă din municipiul Fălticeni, zonă în care persoana vătămată avea parcat autoturismul marca Volkswagen, a stropit cu o substanță inflamabilă, respectiv benzină, caroseria autoturismului, după care i-a dat foc. În urma incendiului au fost create pagube materiale ale autoturismului, existând totodată pericolul de propagare a incendiului la o casă din imediata apropiere. La formularea propunerii s-a avut în vedere şi faptul că lăsarea în libertate a inculpatei prezintă un pericol concret pentru ordinea publică și pentru siguranța persoanelor implicate, având în vedere caracterul violent al faptei, modalitatea premeditată de săvârșire a acesteia, escaladarea conduitei amenințătoare și persistența comportamentului agresiv ulterior comiterii faptei”, au arătat procurorii într-un comunicat de presă.