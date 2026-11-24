La finalul vizitei oficiale de marți de la Suceava, după întâlnirea de lucru cu primarii din județ și conferința de presă susținută la sediul administrației județene, președintele Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu, s-a arătat plăcut impresionat de felul în care a fost împodobit Palatul Administrativ pentru sărbătorile de iarnă.

Însoțit de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, liderul social-democrat a coborât treptele instituției, flancate de figurine tip „Spărgătorul de nuci”, brazi luminați și ghirlande bogate, oprindu-se pentru câteva clipe să admire fațada clădirii.

Întrebat de jurnaliști cum i se par ornamentele de Crăciun din acest an, Sorin Grindeanu s-a arătat entuziasmat. „Foarte frumos! Probabil că cel mai frumos pe care l-am văzut”, a răspuns acesta.

Solicitat să facă o comparație cu alte orașe sau clădiri administrative, președintele Camerei Deputaților a privit din nou spre luminile și decorațiunile clădirii și a remarcat stilul elegant al amenajării. „Nu știu, are, așa, un aer vienez”, a spus Sorin Grindeanu, zâmbind.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, aflat lângă el, a completat imediat, făcând trimitere la istoria clădirii de patrimoniu: „Nu degeaba e clădirea făcută de austrieci”. După acest scurt moment, cei doi oficiali și-au continuat drumul spre mașini, încheind astfel seria evenimentelor oficiale programate marți în municipiul reședință de județ.