Arcașii de la CSM Suceava s-au evidențiat la Campionatul Național Outdoor

Sportivii secției de tir cu arcul de la CSM Suceava au încheiat cu rezultate foarte bune participarea la Campionatul Național Outdoor, Andrei Dănilă reușind să cucerească titlul de campion național la seniori.

Pentru Andrei, această performanță încununează un sezon foarte bun, în care și-a trecut în palmares titlul național Indoor și medalia de argint la Campionatul Național Field.

De asemenea, CSM Suceava a obținut alte trei medalii de argint în probele pe echipe. Perechea Andrei Dănilă – Magdalena Sofroni a ocupat locul al doilea în proba de mixt. La seniori, cuplul format din Andrei Dănilă, Patrick Hrițcan și Valentin Isopescu a încheiat competiția tot pe poziția secundă. Aceeași performanță a înregistrat și echipa feminină, alcătuită din Magdalena Sofroni, Amalia Fecioru și Ioana Covaliu.

„Secția de tir cu arcul a CSM Suceava mulțumește Primăriei Municipiului Suceava pentru sprijinul acordat participării la Campionatul Național Outdoor și conducerii clubului pentru susținerea activității sportive”, a declarat antrenoarea Ioana Covaliu.

Pentru Andrei Dănilă urmează participarea la Cupa Europeană de Run Archery, posibilă datorită sprijinului acordat de Consiliul Județean Suceava. După această competiție, atenția întregii secții se va îndrepta către pregătirea sezonului de sală.