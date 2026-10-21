Arbitrii care i-au defavorizat pe universitari în confruntarea cu CSM București și-au primit pedeapsa

Luați în colimator după erorile comise în defavoarea formației CSU Suceava în confruntarea cu CSM București din etapa a V-a a Ligii Naționale de handbal masculin, încheiată cu victoria la limită, 30-29, în favoarea echipei din Capitală, arbitrii Ciprian Popa Galați) și Ionuț Velișcă (Buzău) au fost judecați marți seară de către Comisia de Disciplină a FRH.

Cei doi au fost găsiți vinovați pentru „necunoașterea sau greșita aplicare a regulilor de joc, fără intenție, a regulilor de joc și a celorlalte regulamente, care influențează în mod direct rezultatul jocului”, primind o suspendare de patru etape.

În urma victoriei de la Suceava, CSM București a egalat-o la puncte pe campioana Dinamo în fruntea ierarhiei, în vreme ce universitarii au coborât pe locul al cincilea.