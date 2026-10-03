Aproximativ 200 de persoane au cerut, în centrul Sucevei, „dreptate pentru Călin Georgescu” și alegeri anticipate

Aproximativ 200 de persoane au răspuns, sâmbătă, la Suceava, unui apel lansat de lideri AUR pe rețelele sociale, de a participa la mitinguri de susținere pentru Călin Georgescu și a cere în stradă alegeri anticipate.

Printre participanți s-au aflat deputații AUR de Suceava, Florin Pușcașu și Veronica Grosu, primarul AUR de la Bosanci, Neculai Miron, precum și consilieri județeni ai acestui partid, printre care Gabriela Iuliana Sadoschi, care au susținut și scurte discursuri. Dacă deputații Grosu și Pușcașu și-au axat alocuțiunile pe necesitatea organizării alegerilor anticipate, respectarea drepturilor cetățenești și pe mesaje de solidaritate cu Călin Georgescu, liderii locali Miron și Sadoschi au fost mult mai vehemenți și s-au lansat în acuzații atât la adresa puterii centrale, cât și locale. În discursul său, Gabriela Sadoschi a inserat și două versuri dintr-o cunoscută poezie a lui George Coșbuc, recitate cu patos și răsplătite cu aplauze de susținători: „Să nu dea Dumnezeu cel sfânt/ Să vrem noi sânge, nu pământ!”.

„Ați arestat un om al cărui singur delict este că a vorbit despre pace, despre iubire, despre unitate, un om care este iubit și respectat de popor. […] Dragi conducători de astăzi, <Să nu dea Dumnezeu cel sfânt/ Să vrem noi sânge, nu pământ!>. Ascultați voința poporului, ascultați-i vocea, ascultați-I vrerea și înclinați-vă pentru că voi slujiți poporul, nu poporul vă slujește vouă. […]”, a fost mesajul Gabrielei Sadoschi.

În ceea ce privește lipsa autorizației pentru adunarea publică de sâmbătă, pentru care Primăria Suceava a dat aviz negativ, parlamentarii Pușcașu și Grosu au explicat că nu era necesară. În opinia lor, administrația locală trebuie doar notificată, ceea ce filiala AUR Suceava a și făcut cu două zile în urmă, prin consilierii săi locali.