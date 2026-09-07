Aproximativ 1.800 de evrei ultraortodocși vor veni cu avionul la Suceava, pentru a pleca în pelerinaj la mormântul unui rabin din Uman, în Ucraina

Aproximativ 1.800 de evrei ultraortodocși vor ajunge începând de marți, 8 septembrie, pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava, de unde vor pleca mai departe către Uman, în Ucraina, la mormântul rabinului Nachman din Breslau, unul dintre fondatorii mișcării hasidice, cu ocazia sărbătorii Roș Hașana (Anul Nou evreiesc). Conducerea Aeroportului Suceava a transmis că primele zboruri vor sosi la Suceava începând cu 8 septembrie, iar în perioada 14–16 septembrie vor fi operate zborurile de retur. În total, pe aeroportul Suceava vor ateriza 10 aeronave cu pelerini hasidici, fiecare cu aproximativ 180 de pasageri. Pentru retur sunt programate 11 aeronave care vor decola de la Suceava.

Toate aceste operațiuni se vor desfășura în paralel cu programul obișnuit al Aeroportului Suceava, ceea ce va determina, în anumite intervale, un volum mai ridicat de pasageri și aeronave. În aceste condiții, conducerea aeroportului sucevean a transmis că pentru buna desfășurare a activității, împreună cu instituțiile și partenerii implicați, fluxurile de pasageri vor fi adaptate în funcție de traficul din fiecare zi.

„Cursele regulate își vor păstra programul de operare, iar măsurile organizatorice vor urmări limitarea, pe cât posibil, a impactului generat de traficul suplimentar.

În special în perioada 14–16 septembrie, recomandăm pasagerilor curselor regulate să ajungă la aeroport cu cel puțin 2 ore înainte de ora programată a decolării.

Astfel, va exista timpul necesar pentru parcurgerea formalităților de check-in, control de securitate și control de frontieră, după caz, inclusiv în intervalele în care aeroportul va înregistra un flux mai ridicat de pasageri”, se arată într-un comunicat al Aeroportului Ștefan cel Mare Suceava. De asemenea, înainte de deplasarea către aeroport, călătorii sunt sfătuiți să verifice informațiile transmise de compania aeriană cu privire la zborurile pe care le au.

„Echipele implicate vor urmări permanent evoluția traficului și vor adapta activitatea în funcție de situația operațională. Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare!”, se mai arată în mesajul conducerii Aeroportului Suceava.