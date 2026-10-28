Aproximativ 100 de studenți de la USV se pregătesc să se mute în campusul 2 Moara

Noul cămin studențesc din campusul 2 Moara, C7, cu o capacitate totală de 824 de locuri, va fi dat în folosință la sfârșitul lunii viitoare sau cel mai târziu în primele zile din decembrie. Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a declarat, miercuri, că primii care vor fi cazați în acest cămin sunt aproximativ 100 de studenți, dintre care o parte locuiesc acum la pensiuni, unde plătesc aceeași sumă pe care ar achita-o la cămin, iar diferența până la prețul hotelier este suportată de universitate. Lor li se vor alătura câțiva studenți care fac naveta din localități din jurul Sucevei. De menționat că universitatea a plătit deja la pensiuni și cazarea studenților pentru luna noiembrie.

Cameră din campusul 2 Moara

Rectorul a precizat că prioritate în căminul C7 de la Moara au studenții care provin din medii defavorizate. Pentru un loc în camerele cu 1-2 locuri, tarifele de cazare sunt între 390 și 590 de lei/lună. Suma de 390 de lei/loc/lună o plătesc studenții cu părinți cadre didactice sau didactice auxiliare, studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei aflați în regim de protecție specială, cei care provin din familii monoparentale, studenții cu dizabilități și studenții străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, sau fără burse, învățământ de zi. Studenții admiși pe locurile fără taxă plătesc 490 de lei/loc/lună, iar studenții cu taxă vor plăti 590 de lei/loc/lună.

Cameră din campusul 2 Moara

Căminul dispune de săli de mese generoase, cu 20-30 de locuri, și de oficii pentru gătit. Toate camerele sunt mobilate, au baie proprie și balcon; 10 camere sunt special configurate pentru tinerii cu dizabilități.

Până la minivacanța de ziua națională, universitatea speră să primească toate avizele necesare pentru darea în funcțiune a căminului de la Moara. Potrivit prof. Dimian, miercuri s-a primit avizul de la DSP, era așteptat și cel de la Poliția Rutieră pentru drumul provizoriu de acces, mai trebuie conectat parcul fotovoltaic la rețeaua de medie tensiune și semnat contractul pentru furnizarea de electricitate – „mai avem patru pași de făcut”, după cum a precizat rectorul USV.

Oficiu din campusul 2 Moara

În ceea ce privește transportul, pentru distanța de 3 km dintre sediul USV și campusul 2, există autobuze directe, pe linia M6, din fața universității până în fața campusului, însă conducerea instituției academice va discuta cu cea a Primăriei Suceava în vederea suplimentării curselor sau alocarea de autobuze de capacitate mai mare pentru ruta M6.

Acest lucru va fi cu atât mai necesar cu cât, din semestrul 2 (martie 2027), în laboratoarele deja finalizate de la Moara se vor desfășura ore de la programele de învățământ dual de la Facultatea de Mecanică și de la Facultatea de Inginerie Electrică.

Sală de mese din campusul 2 Moara