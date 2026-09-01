Aproape 9.300 de imobile din comuna Dumbrăveni vor fi intabulate gratuit

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Suceava a anunțat că aproape 9.300 de imobile din comuna Dumbrăveni au fost măsurate și urmează să fie intabulate gratuit. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al OCPI Suceava, Alina Atodiricesei, care a precizat că rezultatele lucrărilor de cadastru general vor fi afișate atât la Primăria Dumbrăveni, cât și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, iar persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile pentru a depune contestații sau cereri de rectificare.

„În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, în comuna Dumbrăveni au fost identificate 9.274 de imobile, cu suprafața totală de 2.777,3244 de hectare”, a spus Alina Atodiricesei. Ea a amintit că lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.

Rezultatele lucrărilor de cadastru general din comuna Dumbrăveni vor fi afișate în data de 10 septembrie 2026, în spațiul deținut de primărie la adresa Str. Calea Națională, Nr. 184, iar data limită de depunere a contestațiilor este 8 noiembrie 2026.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative pot fi depuse la locul afișării și pe adresa de e-mail a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava, sv@ancpi.ro, transmise prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice. De asemenea, contestațiile pot fi depuse în sistemul informatic. În acest caz, certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată, conform reglementărilor în vigoare.

Alina Atodiricesei a amintit că în prezent, din totalul de 114 localități din județul Suceava, au fost cadastrate în proporție de sută la sută nouă comune, Moara, Mănăstirea Humorului, Pojorâta, Poiana Stampei, Iacobeni, Sadova, Sucevița, Drăgoiești, Vama, iar în alte 97 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de localitate, cât și pe sectoare cadastrale.