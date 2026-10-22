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Aproape 5.000 de perechi de șosete, confiscate de la un ucrainean, în PTF Vicovu de Sus

Aproape 5.000 de perechi de șosete, confiscate de la un ucrainean, în PTF Vicovu de Sus
Aproape 5.000 de perechi de șosete, confiscate de la un ucrainean, în PTF Vicovu de Sus

Polițiștii și inspectorii vamali suceveni au realizat o a doua captură recentă de perechi de șosete fără documente de proveniență, după ce, în dimineața zilei de joi, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus s-a prezentat pe sensul de intrare în România un cetățean ucrainean, în vârstă de 40 de ani, care conducea un microbuz înmatriculat în Ucraina.

În urma controlului, echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a descoperit în microbuz 4.485 de perechi de șosete, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute și pentru care bărbatul nu a putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile care au fost ridicate în vederea confiscării au fost estimate la o valoare de aproape 90.000 de lei.

Polițiștii de frontieră suceveni au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare”.

Aproape 5.000 de perechi de șosete, confiscate de la un ucrainean, în Vama Siret
Aproape 5.000 de perechi de șosete, confiscate de la un ucrainean, în PTF Vicovu de Sus

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