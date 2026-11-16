Aproape 48.000 de preșcolari și elevi nevoiași vor primi câte 500 de lei pentru rechizite și haine

Aproape 48.000 de preșcolari și elevi din județ, care provin din familii cu venituri modeste, vor primi în acest an școlar câte 500 de lei, cu care vor putea să-și achiziționeze rechizite și îmbrăcăminte.

Banii urmează să fie virați pe card (tichete sociale sau carduri educaționale). Acest sprijin financiar se acordă o singură dată pentru un întreg an școlar, într-o tranșă unică.

Acordarea acestor tichete urmărește, în mod special, prevenirea abandonului școlar și o prezență mai bună la școală sau grădiniță de către copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

În județ, sunt 9.133 de beneficiari din învățământul preșcolar, 22.657 din cel primar, iar 15.889 sunt elevi de gimnaziu, 47.679 în total.

Pentru elevii care dețin deja cardurile, încărcarea se face în cursul lunii noiembrie 2026, iar pentru noii beneficiari urmează emiterea și distribuirea cardurilor, după care vor fi alimentate.

Mai mulți beneficiari de la an la an

Numărul beneficiarilor din acest an este cu peste 2.500 mai mare decât cel din anul școlar trecut, în 2025 – 2026 figurând circa 45.100 de elevi și preșcolari care au primit acest sprijin.

Totodată, în urmă cu doi ani au fost circa 42.000 de beneficiari, cu peste 6000 mai puțini față de prezent.

Cu tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional se pot achiziționa rechizite – articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Nu sunt permise operațiuni de retragere de numerar sau preschimbare în numerar a celor 500 de lei și utilizarea lor în alte scopuri.

Sunt eligibili elevii care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a acestui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară, adică să nu depășească 2165,5 lei net lunar/ membru de familie.

Pot beneficia de acest sprijin financiar și preșcolarii din familii cu venitul lunar pe membru de familie care să nu depășească 700 lei net.

La grădiniță nu se iau în calcul alocațiile, bursele și ajutorul social.

Programul social se numește „Sprijin educațional, pe bază de tichete sociale pe suport electronic, pentru elevii cei mai dezavantajați” și este demarat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

La nivel național, numărul beneficiarilor eligibili pentru acordarea sprijinului educațional aferent anului școlar 2026–2027 este de peste 733.000.