Aproape 3 ani de închisoare pentru noi fapte ale unui recidivist, incendiator de mașini și agresor de polițiști

Un bărbat din Rădăuți, recidivist în fapte cu violență, a primit o nouă condamnare importantă, la Judecătoria Rădăuți.

Florin Nicolaică se află în arest preventiv de câteva luni de zile, iar pedeapsa la care a fost condamnat acum este de 2 ani și 9 luni de închisoare, în regim de penitenciar.

Sentința Judecătoriei Rădăuți nu este definitivă, dar judecătorii au menținut arestul preventiv și în continuare.

De această dată, victimă în dosar este gestionarul unei benzinării din Rădăuți, care a avut probleme repetate cu Florin Nicolaică.

Problemele s-au acutizat în data de 19 februarie 2026, când gestionarul a fost căutat la locul de muncă și amenințat de individ să își retragă o plângere.

Pentru a fi și mai convingător, Florin Nicolaică, care acum are în jur de 50 de ani, a revenit la benzinărie cu o cheie franceză și a spart parbrizul unei mașini.

Pus sub acuzare pentru amenințare, distrugere și influențarea declarațiilor, bărbatul a fost internat inițial la Psihiatrie, după care a fost reaudiat, reținut în arest 24 de ore și apoi prezentat în fața unui judecător de la Rădăuți, cu propunere de arestare pentru 30 de zile.

Judecătoria Rădăuți a admis propunerea și a emis succesiv mandate de arestare pentru 30 de zile.

Victima din dosar a solicitat în instanță și a obținut anterior și un ordin de protecție.

Pedeapsa rezultantă de 2 ani și 9 luni este pentru infracțiunile de distrugere, amenințare, influențarea declarațiilor, dar și pentru conducere fără permis. Așadar, inculpatul a combinat infracțiuni diverse, care însă în parte au avut în prim plan tot violența, cu care a avut probleme și în trecu.

Acum câțiva ani, până să fie arestat, a incendiat trei mașini

Florin Nicolaică a ispășit o condamnare la cinci ani de închisoare pentru distrugeri prin incendiere.

Pe 6 septembrie 2015, un autoturism BMW, parcat la marginea unei străzi din Rădăuți, a fost cuprins de un violent incendiu. Pompierii ajunși la fața locului aveau să stabilească în scurt timp că focul a fost provocat intenționat, în interior, cu flacără deschisă, după ce a fost spart unul dintre geamurile laterale ale autoturismului. Autoturismul era în proprietatea unui polițist, unul dintre cei mai experimentați ofițeri de poliție judiciară din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției municipiului Rădăuți, între timp ieșit la pensie. Polițistul își lăsase mașina peste drum de casa sa, în fața unei case nelocuite.

Până ce s-au adunat probe suficiente, același Nicolaică a mai provocat două incendii, la mașini ale unor persoane cu care a avut diferite clinciuri. Modul de acțiune a fost identic: un geam lateral a fost spart, iar în interior a fost aruncat un material inflamabil.

În cele din urmă s-a adunat probatoriu suficient, iar Nicolaică a putut fi pus sub acuzare, arestat și apoi condamnat.

Condamnat pentru că i-a scos dinții unui alt polițist

Florin Nicolaică a ajuns să incendieze mașina unui polițist după ce fusese închis pentru ultraj asupra unui alt om al legii, coleg la Biroul de Investigații Rădăuți cu polițistul a cărui mașină a fost incendiată. În timp ce era încătușat, individul i-a aplicat un cap în figură unui polițist, spărgându-i dinții.

Condamnat pentru această faptă, când a fost eliberat, același Nicolaică și-a continuat răfuielile cu polițiștii de la Investigații Criminale Rădăuți.

Contrabandă în găleți cu var lavabil

Același Nicolaică a fost arestat ceva mai recent și pentru contrabandă calificată, într-un dosar al procurorilor de la DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava.

Florin Nicolaică este acuzat că a fost implicat în cazul unui transport de aproape 5.000 de pachete de țigări, cu un mod de operare foarte ingenios.

Pe parcursul a două zile, țigările au fost băgate în 27 de găleți din material plastic de 25 de kilograme, care conțineau var lavabil. Concret, cartușele au fost introduse în găleți, au fost acoperite cu o folie din plastic, urmată de un strat de protecție de nisip și de var lavabil la suprafață. În acest mod, au sperat contrabandiștii, la eventualele controale, nimeni nu va bănui că în găleți de var lavabil pot fi ascunse țigări. Microbuzul urma să ajungă în Anglia, însă, oprit la Suceava, țigările au fost descoperite și confiscate.

Prejudiciul din acest caz este de peste 75.000 de lei.

Florin Nicolaică este trimis în judecată în acest dosar cu mai mulți inculpați judecați pentru contrabandă, procesul fiind pe rolul Tribunalului Suceava.