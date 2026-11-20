Vântul puternic care a lovit județul Suceava noaptea trecută și în această dimineață, pe perioada avertizărilor meteorologice de cod roșu pentru zona montană și cod portocaliu pentru restul județului, a provocat avarii la mai multe rețele de alimentare cu energie electrică. Potrivit Prefecturii Suceava, vineri la ora 12:00, nu mai puțin de 2.295 de consumatori din 14 localități erau afectați de întreruperile de curent.

Cele mai mari probleme au fost raportate în zona Dornelor și în localitățile montane, unde rafalele puternice de vânt au provocat avarii la infrastructura electrică.

Printre localitățile afectate se numără Vatra Dornei, Țibău, Juravlea, Iedu, Darmoxa, Dorna Arini, Pârâul Arinului, Ortoaia, Gheorghițeni, Rusca, Holda, Broșteni, Lungeni și Gura Haitii.

În unele localități, întreruperile de energie electrică se înregistrează de mai multe ore. Cele mai mari durate raportate sunt în Gura Haitii, unde alimentarea este întreruptă de aproximativ 10 ore, și în Darmoxa, unde problemele persistă de circa 8 ore. În Vatra Dornei, Dorna Arini, Pârâul Arinului, Ortoaia, Gheorghițeni și Rusca, întreruperile durează de aproximativ trei ore.

Potrivit Prefecturii vântul puternic a dus la avarierea a două linii electrice aeriene de 110 kV. Este vorba despre linia Delnița – Iacobeni, pentru care estimarea de repunere sub tensiune este pe 21 noiembrie 2026, precum și linia Barnar – Tarnița, unde echipele de intervenție au găsit arbori căzuți peste conductoare și lucrează pentru îndepărtarea acestora și remedierea defecțiunilor.

De asemenea, au fost afectate opt linii de medii tensiune, cu 44 posturi de transformare nealimentate cu energie electrică.

„În momentul de față se intervine în teren pentru remedierea situației cu un număr de 16 echipe ale distribuitorului de energie”, a transmis Prefectura.

În cursul zilei de astăzi, județul Suceava rămâne sub avertizare de cod galben de vânt, până la ora 15:00, după care fenomenele se restrâng doar pe zona de munte a județului și se manifestă până la ora 23:00.

Comitetul județean pentru Situații de Urgență Suceava monitorizează fenomenele produse și este pregătit să intervină pentru orice situație de urgență.