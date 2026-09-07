Aproape 200 de participanți din țară și străinătate, la Olimpiada Internațională de Limba Engleză de la Suceava

Suceava găzduiește, în perioada 6–12 septembrie 2026, cea de-a IV-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Limba Engleză – IELO, un eveniment care aduce în Bucovina elevi pasionați de limba engleză, profesori și membri ai comitetului central al competiției.

Este pentru prima dată când această competiție internațională este organizată la Suceava, după edițiile desfășurate la București, Constanța și Deva.

Ediția din acest an reunește 136 de elevi și 40 de profesori din străinătate, alături de 24 de specialiști implicați în coordonarea și desfășurarea competiției. Aproximativ 200 de persoane vor participa, astfel, la o săptămână dedicată performanței, comunicării în limba engleză și dialogului intercultural.

Potrivit organizatorilor, IELO 2026 propune participanților un program care îmbină competiția cu descoperirea patrimoniului cultural și istoric al Bucovinei. Programul competițional cuprinde proba scrisă, proba orală și prezentarea proiectelor, urmate de anunțarea rezultatelor finale și de festivitatea de premiere.

În același timp, participanții vor avea ocazia să descopere Suceava și Bucovina printr-un program cultural amplu: Muzeul Național al Bucovinei și Hanul Domnesc, Cetatea de Scaun a Sucevei și Muzeul Satului Bucovinean, Mănăstirile Putna, Voroneț și Humor, Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, Muzeul Oului din Vama și Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina.

Astfel, pentru tinerii veniți din alte țări, Suceava nu va fi doar locul în care se desfășoară o competiție, ci și spațiul în care vor descoperi o parte importantă din istoria, cultura și tradițiile României.

Parteneri și sponsori

Organizarea IELO 2026 este rezultatul unui parteneriat instituțional amplu, în care se regăsesc Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Consiliul Județean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Primăria Municipiului Suceava, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Muzeul Național al Bucovinei și European Centre for Modern Languages.

Evenimentul beneficiază, de asemenea, de sprijinul unui număr important de parteneri și susținători din mediul economic, educațional și cultural.

Sponsorul principal al IELO 2026 este EGGER România SRL. Alături de sponsorul principal, evenimentul beneficiază de sprijinul unor companii, instituții, organizații, unități de învățământ și instituții culturale din județ și din țară: Primăria Pojorâta, Galany, Aqua Carpatica, Romaqua Group, Express Euroscan, Simfonia Florilor, THOTH design, PALE, CAR Învățământ Fălticeni, Borsec, Marelbo, Eden Garden, La Nușa, Agro Scânteia, La Baciu, Gavrilovici Speed SRL, SITKA, Accounting Experts, CONTEX BGD SRL, Primăria Gura Humorului, Killer, Moldavian Association of Teachers of English, Intermontana, Fertisol, Centrul Cultural Gura Humorului, Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, Muzeul Ouălor „Lucia Condrea”, Fischer English Hub și Cambridge University Press & Assessment.

Comunitatea educațională suceveană este, la rândul ei, parte activă a acestui proiect, prin implicarea Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, Colegiului Național „Petru Rareș”, Liceului Tehnologic „Ion Nistor”, Școlii Gimnaziale Crucea, Școlii Gimnaziale Nr. 1 și Școlii Gimnaziale Nr. 4 din Vatra Dornei, Colegiului Militar Liceal „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, Școlii Gimnaziale Nr. 3 Suceava, Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, Școlii Gimnaziale Dorna Arini, Școlii Gimnaziale „Liviu Suhar” Iacobeni, Școlii Gimnaziale Panaci, Școlii Gimnaziale Ipotești, Liceului cu Program Sportiv Suceava, Școlii Gimnaziale „I.G. Sbiera” Horodnic de Jos și Școlii Gimnaziale „Artur Gorovei” Bunești.

Li se alătură Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural Bucovina, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc și Biblioteca Municipală „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc, contribuind la dimensiunea culturală și comunitară a evenimentului.