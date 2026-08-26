Învățământ preuniversitar

Aproape 200 de elevi ai Școlii „Jean Bart” vor face cursurile la Colegiul ”Al.I. Cuza”, în schimbul 2

Școala Gimnazială „Jean Bart” din Burdujeni
Școala Gimnazială „Jean Bart” din Burdujeni

Aproape 200 de elevi din ciclul primar și gimnazial de la Școala Gimnazială „Jean Bart” din Burdujeni vor merge la cursuri, în noul an școlar, la Colegiul „Alexandru Ioan Cuza”, din același cartier, în programul de după-amiază.

Din cauza lucrărilor de reabilitare termică demarate la corpul școlii și nefinalizate până pe 7 septembrie, data începerii cursurilor, cei 183 de elevi vor face orele în unitatea vecină.

Din păcate, Școala „Jean Bart” nu dispune de alte spații unde acești elevi ar fi putut fi relocați, astfel că s-a recurs la această soluție de provizorat.

Inițial, s-a stabilit ca elevii să învețe în online, însă după o discuție cu cei doi directori implicați, de la Școala ”Jean Bart”, respectiv de la liceul ”Al.I Cuza”, s-a convenit că măsura relocării este cea potrivită.

Prof. Ciprian Anton, inspectorul școlar general, a menționat ”discuțiile cu cei doi directori au condus la o înțelegere. Revenim cu acest update. Elevii din cele 10 clase nu vor învăța în online, ci la școala vecină”.

De asemenea, prof. Diana Țîmpău, directoarea de la „Jean Bart”, a menționat că, cel mai probabil, lucrările de reabilitare termică se vor finaliza în 30 de zile de la debutul anului școlar, după care elevii și profesorii își vor putea relua activitatea în condiții normale.

„Sperăm ca lucrările să se finalizeze cât mai repede, iar cursurile să se desfășoare în mod normal”, a mai spus aceasta.

Școala „Jean Bart” este structură a Școlii Nr. 6 Suceava, din Burdujeni Sat.

Și pentru elevii înscriși acolo, anul școlar 2026-2027 va fi diferit, întrucât vor fi relocați la grădiniță, într-o anexă a bibliotecii, în laboratorul de științe și în cabinetul de limbi moderne.

Corpurile de clădire A și B trec, de asemenea, prin lucrări de reabilitare termică, însă, în acest caz, au fost identificate alte spații ale unității unde elevii și profesorii să poată desfășura orele.

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