Aproape 15.000 de spectatori și peste 1.000 de motocicliști au participat la Bucovina Motorfest 2026

Aproape 15.000 de spectatori și peste 1.000 de motocicliști din România și din străinătate au participat, la finalul săptămânii trecute, la cea de-a zecea ediție a Bucovina Motorfest, desfășurată pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei. Organizat de Legio Phoenix MC România și prezentat de Cristian Hrubaru, festivalul a reconfirmat faptul că este unul dinte cele mai mari festivalului de acest gen din țară. Timp de trei zile, publicul a avut parte de concerte rock și metal susținute de trupe din România și din străinătate, o paradă moto și diverse activități dedicate motocicliștilor.

Festivalul a debutat vineri cu recitalurile trupelor Yellow Ravine, Vandaal, Luna Amară și Bosquito, care au oferit publicului o primă seară marcată de energie, riff-uri puternice și o atmosferă apreciată de participanți. Ziua de sâmbătă a început cu tradiționala paradă moto, la care au participat aproape 500 de motocicliști. Coloana a traversat municipiul Suceava și s-a oprit la Expo Moto Bucovina de la Horodnic de Jos, muzeul deținut de Alexandru și Anișoara Scheul, considerat cel mai mare muzeu de motociclete din România și unul dintre cele mai importante din Europa ca număr de motociclete funcționale. Gazdele i-au întâmpinat pe participanți cu apă și sandviciuri, iar timp de aproape o oră muzeul a devenit punctul de întâlnire al comunității moto, care a admirat bijuteriile expuse.

Aproape 500 de motocicliști au mers în paradă până la Expo Moto Bucovina

Ulterior, seara de sâmbătă a adus pe scenă trupele Jeremy Harry Harris, Moribund Oblivion, Dirty Shirt și headlinerul ediției, Combichrist, recitalurile fiind primite cu entuziasm de miile de spectatori prezenți pe platoul Cetăți de Scaun. Un moment special a fost gestul trupei Dirty Shirt, care a donat o chitară semnată de membrii formației pentru proiectul caritabil derulat de Bikers for Humanity România în parteneriat cu Asociația „Sf. Stelian”. „Au condus 36 de ore, de la Wacken la Bucovina Motorfest Suceava. Au urcat pe scenă și au aruncat-o în aer. Dar înainte de asta, au donat o chitară, cu autografele lor, pentru proiectul de la Farcaș. Dirty Shirt nu sunt la primul lor gest față de noi și nici nu ne surprinde. Că e vorba de oameni năpăstuiți sau animale fără stăpân, ei sar în ajutor. În scurt timp vom organiza o licitație pe bikersforhumanity.ro, iar banii obținuți vor ajuta la continuarea proiectului centrului terapeutic pentru copiii cu autism din Farcaș, județul Vrancea”, a declarat prezentatorul festivalului, Cristian Hrubaru.

La rândul lor, organizatorii au transmis un mesaj de apreciere pentru gestul formației. „Respect și felicitări trupei Dirty Shirt pentru actul de donație în sprijinul proiectului desfășurat de Bikers for Humanity România și Asociația <Sf. Stelian>. Este un exemplu că muzica poate schimba vieți nu doar prin emoție, ci și prin fapte. Vă mulțumim pentru energie, pentru generozitate și pentru că demonstrați că spiritul rock înseamnă și solidaritate”, au transmis reprezentanții Legio Phoenix MC România.

Ultima zi a festivalului a fost deschisă de Ammify, urmată de Gothic România, iar unul dintre cele mai așteptate momente a fost concertul trupei Subcarpați, care a adunat mii de oameni în fața scenei. Ediția aniversară s-a încheiat cu recitalul formației HVNDS, care a oferit un final plin de energie pentru Bucovina Motorfest 2026.

La finalul ediției de anul acesta a festivalului, liderul Legio Phoenix MC Suceava, Adrian Sîrbu, a transmis următorul mesaj: ”Acum, când cortina a căzut peste cea de-a 10-a ediție a Bucovina Motorfest, rămâne un singur lucru pe care vrem să-l spunem din suflet: VĂ MULȚUMIM!

Voi sunteți motivul pentru care acest festival există de 10 ani. Fiecare bilet cumpărat, fiecare motocicletă prezentă, fiecare voce care a cântat alături de noi și fiecare ropot de aplauze au transformat această ediție într-una memorabilă. Faptul că, după 10 ediții, sunteți alături de noi în număr tot mai mare ne dă puterea să mergem mai departe și să visăm la ediții și mai spectaculoase. Ne înclinăm în fața voastră și vă mulțumim pentru încredere, pentru respect și pentru atmosfera extraordinară pe care doar voi o puteți crea.

Ne revedem la ediția cu numărul 11!”

Mii de spectatori au participat în fiecare seara la concertele organizate în cadrul festivalului Bucovina Motorfest