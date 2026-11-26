O adevărată sărbătoare a sufletului românesc a avut loc joi, 26 noiembrie 2026, la Biserica „Sfânta Vineri” din municipiul Suceava, unde aproximativ 150 de elevi din ciclul primar au celebrat Ziua Bucovinei și Ziua Națională a României.

Intitulată sugestiv „Mândria de a fi român”, activitatea cultural-artistică a adus împreună copii, cadre didactice, preoți și familii, într-un eveniment plin de emoție, culoare și bucurie, dedicat valorilor naționale, credinței și respectului față de istoria și tradițiile românești.

Îmbrăcați în frumoase costume populare și purtând în mâini stegulețe tricolore, copiii au umplut biserica de glasuri cristaline și entuziasm. Alături de ei s-au aflat părinți și bunici, care au trăit cu emoție fiecare moment artistic, transformând întâlnirea într-o adevărată sărbătoare a comunității.

Evenimentul face parte din proiectul educațional „Mândria de a fi român”, inițiat și coordonat de prof. înv. primar Brîndușa Gabor, proiect care își propune să cultive în sufletele celor mici dragostea de țară, credința, respectul pentru înaintași și atașamentul față de valorile și tradițiile românești.

Aproape 150 de copii au sărbătorit Ziua Bucovinei și Ziua Națională a României, la Biserica „Sfânta Vineri” din municipiul Suceava

Elevi de la trei școli sucevene

La activitate au participat elevi de la Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Școala Gimnazială Nr. 8 și Școala Gimnazială Nr. 1 din municipiul Suceava. Atmosfera a devenit una de sărbătoare prin recitalul de cântece patriotice susținut de elevi. „Suntem români mereu”, „Treceți batalioane române Carpații”, „Drum bun”, „Cântă cucul”, „Când a fost să moară Ștefan”, „Basarabie frumoasă” și „Dulce Românie” au răsunat în biserică, fiind interpretate cu însuflețire de micii participanți. Momentul muzical a fost acompaniat și coordonat la chitară de prof. diacon Petru Ilincăi.

Participanții au purtat în piept ecusoane tricolore și în mâini pliante realizate chiar de elevi, în cadrul atelierelor pregătitoare organizate în școli. „Prin munca și creativitatea lor, copiii au contribuit personal la pregătirea acestei sărbători, învățând că dragostea pentru țară se exprimă și prin gesturi simple, făcute cu suflet”, a transmis prof. înv. primar Brîndușa Gabor.

Reușita activității s-a datorat unei frumoase colaborări între coordonatoarea proiectului, prof. înv. primar Brîndușa Gabor, și cadrele didactice partenere: prof. Valentina Ciobăniței, prof. Gianina Bordeianu, prof. Daniela Pasăre, prof. Lăcrămioara Vartolomei și asistent Mihaiela Ciutac, alături de preoții Parohiei „Sf. Vineri”, protopop Minu Mititelu și preot Dumitru Airinei, care au fost alături de această inițiativă „dedicată educației prin credință și cultură”.

Aproape 150 de copii au sărbătorit Ziua Bucovinei și Ziua Națională a României, la Biserica „Sfânta Vineri” din municipiul Suceava

Tradiția și identitatea românească au viitor

Dincolo de cântece patriotice, stegulețe și costume populare, „Mândria de a fi român” a fost o lecție de suflet. O lecție despre identitate, unitate, credință și recunoștință, transmisă de la o generație la alta. Bucuria copiilor, emoția părinților și bunicilor care au încercat să imortalizeze totul cu telefonul mobil, dar și atmosfera de comuniune au arătat cât de frumos se pot întâlni Școala și Biserica în jurul unor valori care ne definesc.

În apropierea zilei de 1 Decembrie, cei 150 de elevi au demonstrat că „mândria de a fi român nu se învață doar din cărți, ci se simte, se cântă și se trăiește cu inima. Iar atunci când copiii duc mai departe cântecul, portul și dragostea pentru țară, tradiția și identitatea românească au viitor”.