Aproape 1,4 milioane de euro, pentru prevenirea abandonului școlar, la Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți

Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți a început implementarea proiectului „EDU-IMPACT – Continuitate și dezvoltare”, o investiție de aproape 1,4 milioane de euro, pentru sprijinirea elevilor în risc de abandon școlar.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni și este coordonat de prof. dr. Ariadna-Ioana Gavra. Concret, EDU-IMPACT urmărește să ofere sprijin elevilor aflați în risc de abandon școlar, prin programe remediale și de consiliere, activități de orientare profesională, formarea cadrelor didactice și implicarea familiilor în parcursul educațional al copiilor.

„Aproape 7 milioane de lei vor fi investiți, timp de trei ani, în activități pentru elevi, părinți și cadre didactice”, a declarat prof. dr. Ariadna-Ioana Gavra, managerul proiectului.

Aceasta a mai completat că proiectul este finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, iar contribuția proprie, în valoare de 139.320,69 lei, este asigurată din bugetul local.

„Pentru noi este foarte important faptul că avem susținerea Primăriei Municipiului Rădăuți și a domnului primar Bogdan Loghin. Există o contribuție concretă din bugetul local, de peste 139.000 de lei, dar la fel de importantă este deschiderea față de educație și față de inițiativele care pot aduce fonduri în municipiu”.

Activități pentru elevi, părinți și profesori

EDU-IMPACT include programe remediale și de consiliere, măsuri de sprijin pentru elevii proveniți din medii defavorizate, activități de formare pentru profesori, orientare profesională și promovarea oportunităților oferite de învățământul profesional și tehnic.

O atenție specială va fi acordată elevilor aflați în risc de abandon școlar sau de părăsire timpurie a școlii, cu intervenții concrete.

„Ne dorim ca la finalul celor trei ani să putem vorbi despre elevi care au rămas în școală, despre rezultate mai bune, despre părinți mai implicați și despre tineri care își cunosc mai bine opțiunile profesionale. Pentru asta este construit proiectul”, a mai spus managerul EDU-IMPACT.

Aproape 1,4 milioane de euro, pentru prevenirea abandonului școlar, la Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți

Sprijin pentru proiectele educaționale și pentru atragerea fondurilor europene

Prof. Gavra mai explică faptul că, în ultimii ani, accesarea fondurilor europene a devenit una dintre cele mai importante soluții pentru dezvoltarea comunităților locale. În educație, aceste finanțări permit derularea unor activități și programe care ar fi greu de susținut exclusiv din bugetele obișnuite ale unităților de învățământ.

„În acest context, deschiderea primarului Bogdan Loghin față de educație, evoluție și inițiativă a creat un cadru favorabil pentru proiectele dezvoltate de instituțiile din Rădăuți.

Sprijinul acordat unor astfel de demersuri arată preocuparea administrației locale pentru valorificarea oportunităților de finanțare care pot aduce beneficii directe comunității.

Am găsit la domnul primar Bogdan Loghin disponibilitate pentru dialog și susținere pentru proiectele care pot aduce bani europeni în Rădăuți. Pentru o instituție de învățământ contează foarte mult să existe această deschidere. Avem nevoie de oameni care înțeleg că inițiativa trebuie încurajată și că fiecare finanțare câștigată înseamnă resurse care se întorc spre comunitate”, a precizat prof. dr. Ariadna-Ioana Gavra.

Aceasta a mai punctat că, pentru municipiu, valoarea proiectului este semnificativă: 6.966.034,90 lei atrași pentru educație.

Pentru Colegiul „Andronic Motrescu”, EDU-IMPACT continuă experiența acumulată în accesarea fondurilor europene. Pentru Rădăuți, proiectul aduce o nouă finanțare important într-un domeniu care influențează direct viitorul comunității, a conchis managerul proiectului.