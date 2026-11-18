Nu mai puțin de 950 de „vape-uri” de diverse mărci, 170 de rezerve pentru aceste dispozitive, diverse mărci și 485 de cutii „nicopods”, bunuri estimate la aproximativ 49.260 de lei, au fost confiscate în cursul zilei de marți, 17 noiembrie.

Bunurile se aflau într-un autoturism marca Mercedes Benz Sprinter, care a fost oprit pentru control în municipiul Vatra Dornei.

La volan se afla un bărbat de 49 de ani, din satul Gulia, oraș Dolhasca, care a precizat că transporta bunurile la Londra și urma să le livreze unei femei care deține o societate comercială.

În afara unui bon de comandă emis de către societatea respectivă din Marea Britanie, șoferul nu a mai putut prezenta alte acte, inclusiv declarații vamale.

Marfa a fost confiscată, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de „introducerea în/sau scoaterea din ţară, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă sunt depăşite limitele cantitative prevăzute, în cazul produselor accizabile supuse marcării, sau dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 de lei, în cazul produselor accizabile nesupuse marcării, şi mai mare de 40.000 de lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri”.