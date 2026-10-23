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Aproape 100 de controale și acțiuni ale Gărzii Forestiere Suceava pe linie cinegetică

Aproape 100 de controale și acțiuni ale Gărzii Forestiere Suceava pe linie cinegetică
Aproape 100 de controale și acțiuni ale Gărzii Forestiere Suceava pe linie cinegetică

Inspectorii Gărzii Forestiere Suceava au avut o activitate susținută în luna septembrie, pe linie de activitate cinegetică, în total fiind 98 de controale și acțiuni privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii.

Bilanțul cuprinde controale tematice și verificări privind criteriile de licențiere, dar și acțiuni privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii. Au mai fost raportate o acțiune de populare sau repopulare, 9 controale privind plata tarifelor de gestionare și 14 pentru prevenirea și combaterea braconajului. Alte 17 controale sau observații au vizat studiile de evaluare a faunei cinegetice, iar 30 de înregistrări au privit controale pentru evaluarea și crotalierea trofeelor de vânat sau fișe de evaluare întocmite.

”În acest domeniu au fost constatate 3 contravenții, pentru care s-au aplicat amenzi de 3.750 de lei și a fost formulată o sesizare penală. Totodată, personalul instituției a participat la constatarea pagubelor produse de fauna de interes cinegetic, fiind raportate 8 procese-verbale.

Chiar dacă unele încălcări ale legislației silvice și cinegetice par greu de descoperit, verificările în teren și corelarea informațiilor permit identificarea lor”, a precizat Mihai Găspărel, șeful Gărzii Forestiere Suceava.

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