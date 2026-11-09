În mai puțin de două luni, începând cu 30 decembrie 2026, lemnul și produsele din lemn vor putea fi puse pe piață sau exportate doar dacă îndeplinesc cerințele Regulamentului (UE) 2023/1115 (EUDR), modificat prin Regulamentul (UE) 2025/2650. Termenul se aplică tuturor operatorilor de lemn, indiferent de mărimea firmei.

Asociația Forestierilor din România (ASFOR) atrage atenția că pregătirea nu mai poate fi amânată. Fiecare firmă trebuie să își stabilească rolul în lanțul de aprovizionare și să își creeze contul în sistemul de informații al Uniunii Europene. Pentru fiecare cantitate de lemn, firma trebuie să poată depune declarația de diligență, cu geolocalizarea parcelei din care provine lemnul (EUDR, art. 4, art. 9 și art. 33).

„Răspunderea pentru declarația de diligență este a operatorului, nu a statului. Pentru că riscăm să avem o dublă raportare, era normal să folosim SUMAL ca sistem național de raportare. Termenul de 30 decembrie nu se mută pentru lemn. Firmele trebuie să înceapă treptat pregătirea, pentru ca activitatea să nu se blocheze în ianuarie, mai ales că perioada sărbătorilor are cutumele ei” atenționează dr. ing. ec. Ciprian Dumitru Muscă, președinte ASFOR.

Aplicație gratuită, dezvoltată de ASFOR pentru a evita blocarea activității forestierilor și ocoalelor silvice, odată cu aplicarea EUDR

SUMAL 3.0 întârzie, dar firmele trebuie să raporteze

România este singurul stat european care are un sistem informatic de trasabilitate deja dezvoltat. Interconectat cu sistemul Comisiei Europene, acesta ar transforma raportarea într-un simplu clic. La această dată, însă, SUMAL 3.0 este încă un proiect care circulă între ministere. De la adoptarea unei hotărâri de Guvern până la un sistem hardware și software dezvoltat de stat, drumul este lung. Până la termen mai sunt șapte săptămâni, iar operatorii nu pot aștepta un sistem care este doar un articol într-o hotărâre de Guvern neaprobată.

Aplicația ASFOR: soluție funcțională, oferită gratuit și statului

Pentru a preveni blocarea membrilor săi, ASFOR a dezvoltat independent aplicația dds.ipsv.ro. Aceasta extrage datele din actul de punere în valoare (APV) existent în actualul SUMAL și generează automat cerințele europene:

geolocalizarea parcelei, în formatul cerut de sistemul de informații al UE, pornind de la ocol, unitatea de producție (UP) și unitatea amenajistică (u.a.);

datele declarației de diligență: produsul, speciile, cantitățile, țara de recoltare;

verificări utile înainte de depunere, între care suprapunerea cu ariile protejate;

transmiterea directă a declarației în sistemul de informații al Comisiei Europene.

Aplicația este testată din 31 octombrie 2026 de firme de exploatare și de ocoale silvice, iar trimiterea declarațiilor este verificată pe serverul de test al Comisiei Europene. În paralel, echipa ASFOR îndrumă firmele membre, pas cu pas, la crearea contului EUDR.

Aplicație gratuită, dezvoltată de ASFOR pentru a evita blocarea activității forestierilor și ocoalelor silvice, odată cu aplicarea EUDR

Acolo unde firma se află în imposibilitate reală de a depune singură declarația, legea permite ca transmiterea să fie făcută de consilierii ASFOR. Astfel, Asociația Forestierilor din România se asigură că niciun operator nu va fi pus în situația de a nu mai putea lucra.

Declarațiile EUDR nu înlocuiesc sistemul SUMAL, dar sectorul nu poate funcționa cu o dublă raportare. ASFOR a solicitat, de mai bine de un an, ca modulul pentru declarațiile EUDR să fie dezvoltat în SUMAL, pentru că acolo se află deja toate datele.

„Am construit noi instrumentul care lipsea, funcțional acum, pentru lemnul recoltat în România. Când statul va fi pregătit să își asume acest proces, ASFOR va pune aplicația gratuit la dispoziția autorităților. Până atunci, prioritatea noastră este ca la 30 decembrie lemnul românesc să circule legal, fără întreruperi comerciale” a precizat dr. ing. ec. Ciprian Dumitru Muscă, președinte ASFOR.

Informații despre EUDR, ghidul ASFOR și asistența pentru membri sunt disponibile la www.asfor.ro/eudr.

ASFOR rămâne în dialog cu Comisia Europeană, dar termenul de aplicare a fost însă deja amânat de două ori, iar firmele nu trebuie să conteze pe o nouă amânare.

Aplicație gratuită, dezvoltată de ASFOR pentru a evita blocarea activității forestierilor și ocoalelor silvice, odată cu aplicarea EUDR