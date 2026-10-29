Aplauze de complezență!

Observ, din ce în ce mai des în ultimul timp, că tot mai mulți indivizi par a deveni… filosofi peste noapte, cu exprimări pretențioase așezate în texte corect întocmite inclusiv din punct de vedere gramatical. Ei bine, în mod normal ar trebui să ne bucure această creștere valorică a scrierilor de pe tărâmul rețelelor de socializare. Ce ne facem, însă, dacă vedem astfel de progrese miraculoase la niște băieți care, până cu vreo câteva zile în urmă, maltratau limba română fără să știe asta?! Să se fi pus, oare, acești indivizi cu… burta pe carte reușind să progreseze în câteva săptămâni cât alții în ani de zile, precum creștea Făt-Frumos în poveștile nemuritoare?! Ori – spun gurile rele – respectivii s-au înscris, între timp, la școala cea degrabă izvorâtoare de minte a inteligenței artificiale?! Oricum ar fi, e de urmărit…

O altă chestiune pe care doresc să o abordez astăzi se referă la jurizarea concursurilor literare organizate cu diferite ocazii.

Am mai scris despre asta, dar…

Mă întreb de ce se continuă cu aplauzele de complezență și cu felicitările nemeritate ca ,,bravo maestre”, ,,la mai mare”, ,,ești cel mai bun”, etc. etc. etc. mai ales acolo unde se vede, fără binoclu, că regele e-n… turul gol?!!!

Și mă voi opri la epigrama noastră cea de toate zilele… Sunt epigramiști care nu mai participă la concursuri deoarece și-au dat seama că, în destule cazuri, se jurizează după bunul plac al unora… Și că celebrele motto-uri nu sunt – în multe locuri! – decât praf în ochii opiniei publice. Continuăm să ne… furăm căciulile fabricând, pe bandă rulantă, diplome care consacră (de multe ori!) mediocritatea, unii considerându-se adevărați patroni de festivaluri, împărțind premii după criterii proprii și având convingerea că nu trebuie să dea nimănui socoteală… Asta deși fondurile pentru respectivele distincții nu vin din veniturile personale, fiind – în cele mai multe cazuri – bani publici!

Există și în epigramă (ca peste tot, de altfel) oameni ce pozează în cu totul altceva decât sunt și chiar aș putea aprofunda problema într-un viitor articol, deoarece am destule date/argumente în acest sens. Deocamdată, însă, apropo de mult dorita reformă în jurizare, voi încheia cu o epigramă a lui Ioan Toderașcu din Costești, jud. Vaslui:

Reforma asta, ce-a pornit

Pe drumul jalnic al minciunii,

Va ține, cred, la nesfârșit…

Păcat că ține doar cu unii!

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!