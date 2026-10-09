Apel pentru păstrarea liceelor cu predare în limba română din Ucraina

Asociația „Bucovina” a adresat președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, o solicitare de sprijin „pentru păstrarea unei rețele funcționale de licee cu predare în limba română în comunitățile istorice românești din regiunile Cernăuți, Transcarpatia și Odesa (Ucraina)”.

Cererea, aprobată în ședința asociației din 1 octombrie 2026, este motivată de riscurile reorganizării învățământului liceal din Ucraina, reformă care urmează să fie aplicată începând cu anul 2027.

Potrivit asociației, reorganizarea preconizată poate conduce la pierderea ciclului liceal în mai multe localități cu populație majoritar românească, transformarea unor școli cu predare integrală în limba română în instituții bilingve sau mixte și limitarea accesului la continuarea studiilor în limba maternă.

Printre exemplele oferite se numără localitățile Boian și Ropcea din regiunea Cernăuți, care riscă să piardă ciclul liceal, precum și Bahrinești, unde alternativele de studii liceale în limba română se află la cel puțin 20 km distanță.

„În localitățile Crasna și Ciudei, comunitățile românești își exprimă îngrijorarea privind transformarea liceelor cu predare integrală în limba română în instituții bilingve sau mixte. În regiunea Odesa, potrivit estimărilor reprezentanților comunității, distanțele până la viitoarele licee cu clase în limba română ar putea ajunge la 185 km”, menționează reprezentanții asociației.

Asociația atrage atenția că dispariția ciclului liceal poate avea consecințe și asupra învățământului gimnazial și primar în limba română. În lipsa posibilității de continuare a studiilor liceale în limba maternă, părinții ar putea opta încă din clasele mai mici pentru școli cu predare în limba ucraineană, accelerând astfel restrângerea rețelei educaționale românești.

„Nu solicităm crearea unor privilegii și nici intervenția în organizarea generală a sistemului educațional ucrainean. Solicităm sprijin pentru prevenirea regresului accesului la educație în limba maternă în comunitățile în care aceasta există de generații”, se menționează în solicitare.

Textul integral al cererii poate fi consultat aici .